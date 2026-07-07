Depremzedelerden TOKİ isyanı: Eksikler giderilmedi, hizmetler yetersiz

Elazığ'ın Sarıçubuk TOKİ Konutları'nda yaşayan depremzedeler, yüklenici firmanın eksik imalatları tamamlamadığını, site yönetimi ile belediyenin de sorunlara çözüm üretmediğini ifade etti. Vatandaşlar, temizlik, ulaşım, altyapı ve sosyal donatı eksikliklerinin günlük yaşamı olumsuz etkilediğini belirterek yetkililerden kalıcı çözüm talep etti.

Site sakinlerinden Nevzat Yaman, yüklenici firmanın eksik işleri tamamlamadığını savunarak, aradan bir yıl geçmesine rağmen birçok noktanın tamamlanmadığını söyledi. Bazı bölgelerde zeminde boşluk oluştuğunu ileri süren Yaman, durumu firma yetkililerine bildirmelerine rağmen herhangi bir çalışma yapılmadığını ifade etti.

Kış aylarında da eksik imalat nedeniyle sorun yaşadıklarını dile getiren Yaman, rüzgarın dairelere girdiğini, boşlukları kendi imkanlarıyla kapatmaya çalıştıklarını ancak firmanın müdahalede bulunmadığını iddia etti.

"YÖNETİM DENETLENSİN"

Site yönetimini de eleştiren Yaman, aidatların düzenli tahsil edilmesine rağmen temizlik hizmetlerinin yetersiz olduğunu belirtti. Yaklaşık bin 700 konuttan aidat toplanmasına karşın bölgede yalnızca dört personelin görev yaptığını savunan Yaman, çöplerin zamanında toplanmadığını ve yönetimin denetlenmesini istediklerini söyledi.

Belediye hizmetlerinin de yetersiz kaldığını vurgulayan Yaman, yol, altyapı ve ulaşım sorunlarının devam ettiğini belirtti. Mahallede market, cami, aile sağlığı merkezi ve okul gibi temel ihtiyaçları karşılayacak sosyal donatıların bulunmadığını ifade eden Yaman, otobüs seferlerinin de yetersiz olduğunu dile getirdi.

Bir diğer site sakini Özgür Ateş ise temizlik, ulaşım ve sosyal donatı eksikliklerinin yaşamı zorlaştırdığını belirtti. Çöplerin düzenli toplanmadığını, market ve diğer temel ihtiyaç noktalarının bulunmaması nedeniyle sık sık şehir merkezine gitmek zorunda kaldıklarını söyleyen Ateş, binalarda çatlaklar bulunduğunu ve aidat ödemelerine rağmen yeterli hizmet alamadıklarını öne sürdü. (ANKA)