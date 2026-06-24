Teslim edilmeden çürüyen TOKİ evleri CİMER'lik oldu

Kahramanmaraş depremlerinin ardından Diyarbakır'da inşa edilen ve depremzedelere 'sıfır' olarak tahsis edilen TOKİ konutları, yurttaşlar daha içine taşınamadan harabeye döndü. Anahtarları 7 ay önce verilen evlerin tavanları çöküyor, üst kattan su sızıyor ve mağdur edilen vatandaşlar, devletin teslim ettiği evlerin onarımını kendi ceplerinden usta tutarak yaptırmak zorunda kalıyor.

7 AY ÖNCE VERİLEN ANAHTAR, KENDİ KENDİNE DÖKÜLEN TAVANLAR

Amida Haber'den Zelal Sinayiç'in haberine göre Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı İskanevleri Mahallesi’nde yaşayan depremzede Kamile Atlı, Oğlaklı TOKİ 6. Etap Konutları’nda kendisine tahsis edilen evin oturulamayacak durumda olduğunu belirterek Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) başvurdu. Anahtarları 7 ay önce teslim edilen konutlara, eksiklikler ve hasarlar nedeniyle aradan geçen süreye rağmen taşınılamadı.

Evlerin içinden çekilen görüntüler, TOKİ konutlarındaki imalat tablosunu net bir şekilde ortaya koyuyor. Tesisat boşluklarından ve üst katlardan dairenin içine su sızarken, zemin parkelerinin tamamının rutubetten şiştiği ve yerinden koptuğu görülüyor. Konut sahipleri, 7 ay boyunca TOKİ'nin hiçbir işlem yapmadığını belirterek, evleri yaşanabilir hale getirmek için boyacı ve ustaları kendi imkanlarıyla tuttuklarını ifade ediyor. Dairede tutulan boyacı çalışırken tavan sıvalarının kendi kendine aşağı dökülmesi ise kameralara yansıyor.

"DEPREMZEDE AİLELERE REVA GÖRÜLEN BU MU?"

Yeni teslim edilen konutta rutubet, küflenme ve duvarlarda dökülmeler bulunduğunu belirten Kamile Atlı, yaşadıkları süreci şu sözlerle ifade etti:

“Yedi aydır anahtar bizde olmasına rağmen kendi evimizde oturamıyoruz. Bize verilen ev harabe durumda. Depremzede ailelere reva görülen bu mu? Sıfır bir ev nasıl bu halde olabilir? Parkeler rutubetten dolayı küflenmiş, duvarlar sırılsıklam ve bazı bölümleri dökülüyor. Kısacası ev oturulacak durumda değil. Konutların eksiksiz teslim edilmesi gerekiyordu.”

Atlı, konuttaki eksikliklerin bir an önce giderilmesini ve depremzede ailelerin mağduriyetlerinin çözüme kavuşturulmasını talep etti.

"BU EVİN İÇİNE GİRSEN KABUL EDER MİSİN?"

Ortadaki tablo, konutların bu eksiklere rağmen TOKİ'ye nasıl teslim edildiği sorusunu gündeme getirdi. Duruma tepki gösteren Atlı, “Yüklenici firma bu eksikleri görmüyor mu? Allah hakkımızı kimseye bırakmasın” dedi.

Oturulamayan evin içinden durumu hem Türkçe hem de Kürtçe tepkilerle anlatan konut sahibi ise doğrudan yüklenici firmayı işaret etti. İşçiliğin sağlam yapılmadığını ve parkelerin olduğu gibi kalktığını gösteren vatandaş, projeyi yürüten firma yetkililerine seslenerek şu soruyu yöneltti: "Sen bu evin içine girsen bunu kabul eder misin?"