iPhone'un en pahalı satıldığı ülke belli oldu! Çok tanıdık

Deutsche Bank Research Institute, her yıl hazırladığı "Mapping the World's Prices" (Dünyanın Fiyatlarını Haritalamak) adlı raporunun onuncusunu yayımlayarak kamuoyuyla paylaştı. Jim Reid ve Galina Pozdnyakova tarafından kaleme alınan araştırmada, dünya çapındaki 69 şehir; yaşam masrafları, ücret seviyeleri, konut kiraları ve temel tüketim maddeleri baz alınarak derinlemesine incelendi.

Söz konusu raporda Türkiye, akıllı telefon etiketlerindeki durumla öne çıkıyor. Kurumun mercek altına aldığı 41 ekonomi içerisinde Türkiye'nin, iPhone modellerinin ABD'ye oranla en yüksek fiyattan tüketiciye sunulduğu pazar olduğu belgelendi.

Araştırma verilerine göre, Türkiye pazarında satılan bir iPhone'un etiket fiyatı, ABD'deki satış bedelinin yaklaşık 2,2 katına ulaşıyor. Ek olarak raporda, iPhone'un ABD pazarından daha uygun fiyata alınabildiği ülkelerin yalnızca Güney Kore ve Japonya olduğu bilgisine yer verildi.

DÜNYANIN EN PAHALI ŞEHİRLERİ DEĞİŞMEDİ

Gerçekleştirilen araştırmanın sonuçlarına göre, dünyanın en pahalı şehirleri listesinde Zürih ve Cenevre ilk iki sıradaki yerini kimseye bırakmadı. Listenin ilk beşini sırasıyla Tel Aviv, New York ve San Francisco şehirleri tamamladı.

Yaşam kalitesi endeksinde ise Lüksemburg art arda ikinci defa birinci sırada konumlanırken; Kopenhag, Amsterdam, Viyana ve Münih ilk beşin diğer üyeleri oldu.

MAAŞLARDA ZÜRİH, ARTIŞ İVMESİNDE BUDAPEŞTE ÖNE ÇIKTI

Küresel maaş sıralamalarının incelendiği raporda Zürih ilk sıraya yerleşti. Son on yıllık periyotta çalışan maaşlarının en hızlı ivme kazandığı kent ise yüzde 161'lik artış oranıyla Budapeşte olarak belirlendi.

Konut piyasasına bakıldığında Hong Kong dünyanın en pahalı şehri olma unvanını korurken, Budapeşte son on senede yüzde 209 oranındaki değerlenme ile konut fiyatlarının en sert yükseldiği metropol olarak istatistiklere geçti.

TOKYO BÜYÜK METROPOLLERE KIYASLA DAHA UCUZ KALDI

Deutsche Bank analizinde, Japonya'nın uzun yıllardır tecrübe ettiği yapısal fiyat farklılıklarına da dikkat çekildi. Paylaşılan verilere göre, Tokyo'nun satın alma gücü paritesi bazlı fiyat seviyesi, 1990'lı yılların ortalarında bulunduğu 173 puanlık seviyeden günümüzde 60 seviyelerine kadar geriledi.

Yaşanan bu düşüş sebebiyle Tokyo'da iki kişinin yapacağı bir akşam yemeği masrafı ve konut kira bedelleri, New York benzeri büyük metropollere kıyaslandığında çok daha düşük seviyelerde kalıyor.