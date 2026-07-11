Avrupa'nın fiyat haritası değişti! Türkiye zirvede ama bir ayrıntı şaşırttı

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Listede en yüksek genel fiyat seviyesine sahip ülke 100,3 avro ile Fransa oldu. Fransa’yı 97,1 avro ile İtalya, 91,6 avro ile İspanya 87,4 avro ile Yunanistan 86,6 avro ile Portekiz ve 78,4 avro ile Hırvatistan izledi.



Eurostat’ın analizinde restoranlar ve oteller kategorisi kapsamında dışarıda yemek yeme ve ücretli konaklama maliyetleri de karşılaştırıldı.



Yedi ülke arasında Fransa 116 endeks puanıyla en pahalı ülke oldu. İkinci sırada ise 110,8 ile İtalya yer alıyor. Bu kategoride A B ortalaması 100 avro olarak alındığında Fransa’da eşdeğer bir hizmet sepeti 116 avro olurken, İtalya’da ise bu rakam 110,8 avro oluyor.

Araştırmada gıda fiyatları ayrı başlık altında değerlendirildi. Veriler, ülkeler arasındaki fiyat farkının genel olarak sınırlı kaldığını gösterirken, Türkiye bu alanda belirgin bir şekilde ayrıştı.