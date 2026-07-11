Avrupa'nın fiyat haritası değişti! Türkiye zirvede ama bir ayrıntı şaşırttı
Eurostat verilerine göre Türkiye, genel fiyat seviyesinde Avrupanın en ucuz tatil destinasyonu oldu. Araştırmada Fransa en pahalı ülke olarak öne çıkarken, Türkiye alkollü içecek fiyatlarında ise listenin zirvesinde yer aldı.
Eurostat verilerine göre Türkiye, Avrupa’nın popüler tatil destinasyonları arasında genel fiyat listesi bakımından en uygun ülke olarak öne çıktı. Ancak aynı araştırma alkollü içecek fiyatlarında Türkiye’nin açık ara en pahalı ülke konumunda bulunduğunu ortaya koydu. Konaklama ve yeme-içme kategorisinde ise avantajlı ülke Portekiz olurken, Fransa bir çoğu kalemde listenin en pahalı ülkesi olarak dikkat çekti.
EuroNews business tarafından hazırlanan analizde Eurostat’ın farklı mal ve hizmet gruplarına ilişkin fiyat düzeyi endeksleri esas alındı. Çalışmada Türkiye, Fransa, İtalya, İspanya, Yunanistan, Portekiz ve Hırvatistandaki ulusal ortalama fiyat seviyeleri karşılaştırıldı.
Analizde verilerin bir tatilin toplam maliyetini değil, ülkelerdeki genel fiyat seviyelerini yansıttığına dikkat çekildi. Turistik bölgelerde fiyatların ülke ortalamasının üzerinde belirtildi. Bununla birlikte Atina ile Kos Adası’ndaki otel fiyatları farklı olsa da her ikisinin de Yunanistan’ın ulusal ortalamasına dahil edildiği ifade edildi.
Hane halkı nihai tüketim harcamaları (HFC) fiyat düzeyi endeksine göre, 2000’den fazla mal ve hizmetin baz alındığı hesaplamada Türkiye, incelenen ülkeler arasında en düşük fiyat listesine sahip ülke oldu.
Araştırmaya göre Avrupa Birliği’nde 100 avroya satın alınabilen mal ve hizmet sepeti, Türkiye’de ortalama 59,6 avroya satın alınabiliyor. Bu da Türkiye’nin AB ortalamasına göre %40,4 daha düşük fiyat seviyesine sahip olduğunu gösteriyor.
Listede en yüksek genel fiyat seviyesine sahip ülke 100,3 avro ile Fransa oldu. Fransa’yı 97,1 avro ile İtalya, 91,6 avro ile İspanya 87,4 avro ile Yunanistan 86,6 avro ile Portekiz ve 78,4 avro ile Hırvatistan izledi.
Eurostat’ın analizinde restoranlar ve oteller kategorisi kapsamında dışarıda yemek yeme ve ücretli konaklama maliyetleri de karşılaştırıldı.
Yedi ülke arasında Fransa 116 endeks puanıyla en pahalı ülke oldu. İkinci sırada ise 110,8 ile İtalya yer alıyor. Bu kategoride A B ortalaması 100 avro olarak alındığında Fransa’da eşdeğer bir hizmet sepeti 116 avro olurken, İtalya’da ise bu rakam 110,8 avro oluyor.
Araştırmada gıda fiyatları ayrı başlık altında değerlendirildi. Veriler, ülkeler arasındaki fiyat farkının genel olarak sınırlı kaldığını gösterirken, Türkiye bu alanda belirgin bir şekilde ayrıştı.