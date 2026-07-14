İngiltere'ye 6 liraya satılan suyu 15 liraya içiyoruz!

Türkiye'de hayat pahalılığı her geçen gün derinleşirken, en temel yaşam hakkı olan içme suyuna yapılan zamlar durdurulamıyor.

Perakende satış noktalarındaki ambalajlı su fiyatlarına peş peşe yüksek oranlı zamlar yansıtıldı. Zincir market raflarında en uygun fiyatlı markalara ait 500 mililitrelik ambalajlı suların perakende satış bedeli 6,95 TL seviyesine kadar tırmandı. Bu artışla birlikte en ucuza satılan suyun litre fiyatı da 13,9 TL’ye ulaşmış oldu. Bazı su markaları ise 1 litrelik pet şişe suları 40 TL'ye kadar çıkararak, fahiş fiyatlardan piyasaya sürmeye başladı.

Yarım litrelik suyun ortalama fiyatı ise 15 lira olmuş durumda.

Tüketicilerin yoğun olarak tercih ettiği 5 litrelik damacana suların fiyatları ise markanın bilinirliğine göre 36,5 TL'den başlayıp 75 TL'ye kadar değişiklik gösteriyor. Yapılan bu hesaplamaya göre, damacana suların litre başı maliyeti en ucuz markalarda 7,30 TL olurken, pahalı markalarda ise litre başına 15 TL sınırına yaklaşmış durumda.

Yaşanan bu fahiş fiyat artışları üzerine Ticaret Bakanlığı denetim için harekete geçti. Bakanlık tarafından yapılan resmi açıklamada, ambalajlı su başta olmak üzere tüm içecek ürünlerinde üretici, tedarikçi ve perakende satış noktalarını kapsayan geniş çaplı denetimlerin başlatıldığı duyuruldu.

ORTALAMA İHRACAT FİYATI LİTRE BAŞINA 15 CENT OLDU

Bakanlık denetim ekipleri ayrıca, plastik, cam ve metal ambalajlı içecek ürünlerinde uygulanan depozito katılım payı oranlarının güncellenmesinin ardından piyasada haksız fiyat artışlarının yaşanmasını engellemek amacıyla saha denetimleri yürüttü.

Dünya'dan Recep Erçin'in haberine göre esnaf ambalajlı su fiyatlarının önümüzdeki süreçte daha da artabileceğini öngörürken, sektör temsilcileri zamların temel gerekçesi olarak plastik şişe imalatındaki maliyet artışlarını gösteriyor.

İç piyasada ambalajlı su fiyatları tüketiciler için erişilemez boyutlara ulaşırken, dış ticaret verilerinde ise tamamen farklı bir tablo ortaya çıkıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Dış Ticaret İstatistikleri raporuna göre, 2026 yılının ilk 5 aylık döneminde Türkiye’den çok sayıda ülkeye "Tabii mineral sular; karbonatlandırılmamış (ilave şeker, tatlandırıcı katılmamış, lezzetlendirilmemiş)" ve "Tabii mineral sular; karbonatlandırılmış (ilave şeker, tatlandırıcı katılmamış, lezzetlendirilmemiş)" ürün kodları üzerinden su ihracatı gerçekleştirildi.

İlk grupta yer alan düz katkısız suyun ihracat miktarı 26 milyon litre olarak kayıtlara geçerken, bu dış ticaretten 4,1 milyon dolar tutarında bir gelir elde edildi. İhraç edilen bu katkısız suyun litre fiyatı ortalama 15 cent (0,15 dolar) olarak hesaplandı. İkinci grupta bulunan karbonatlı su ihracatı ise 10 milyon litre seviyesinde gerçekleşti ve ülkeye 7,4 milyon dolar gelir sağlandı. Karbonatlı suyun litre başına ihracat fiyatı ise 74 cent (0,74 dolar) oldu.

EN ÇOK KARBONATLI SUYU ALMANLAR ALDI

Ülkeler bazında dış ticaret verileri detaylandırıldığında, en fazla katkısız içme suyu ihracatı litresi sadece 12 centten (0,12 dolar) olmak üzere toplam 17,8 milyon litre ile İngiltere’ye yapıldı ve bu satıştan 2,2 milyon dolar gelir yazıldı. İngiltere’ye gönderilen suyun litre fiyatı, güncel dolar kuru üzerinden hesaplandığında 5,85 TL’ye denk gelmektedir. İngiltere’nin ardından en çok katkısız su ihraç edilen ikinci ülke ise yaklaşık 3,7 milyon litre ile Almanya oldu. Almanya’ya gönderilen suyun litresi ise ortalama 16 centten (0,16 dolar) fatura edildi.

Karbonatlandırılmış su (soda) ihracatı incelendiğinde ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) dışarıda tutulduğunda, 1,6 milyon litre ile Almanya ilk sırada yer aldı. Almanya'yı 1,2 milyon litrelik hacimle Ürdün takip etti. Türkiye, Almanya’ya karbonatlı suyun litresini 74 centten, Ürdün’e ise litresini 82 centten ihraç etti.

BEŞ AYDA 37 MİLYON DOLAR DIŞ TİCARET FAZLASI VERİLDİ

Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) tarafından paylaşılan sektörel verilere göre, toplam ambalajlı su sektörü ihracatı 2026 yılının ilk 5 ayında 122,3 milyon dolar seviyesine ulaştı. Tabii mineral içme suları ihracatı aynı dönemde 207,3 bin ton miktar ve 39,1 milyon dolar değer olarak gerçekleşti. Aromalı suların ihracatından ise 118,2 bin ton karşılığında 83,1 milyon dolar gelir sağlandı.

Aromalı su ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,39 oranında artarken, sade su ihracatında ise yüzde 10,1’lik bir artış kaydedildi. Buna karşılık, aynı 5 aylık süreçte yurt dışından 84,4 milyon dolar tutarında aromalı su ithalatı yapıldı ve ithalat hacmi yüzde 17,2 oranında yükseldi. Sade su ithalatı ise yüzde 57,3 gibi büyük bir oranda azalarak 665 bin dolar seviyesine geriledi. Tüm bu rakamlar doğrultusunda, ambalajlı su dış ticaretinde 2026'nın ilk 5 ayında toplam 37,1 milyon dolarlık dış ticaret fazlası elde edilmiş oldu.