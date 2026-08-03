Borsa İstanbul’da Temmuz ayında patlama yapan halka arz takvimiyle şirketler 63 milyar liralık kaynağı bünyesine katarken, küçük yatırımcının birikimi dalgalı piyasada yine riskle karşı karşıya kaldı.

Matriks Haber verilerine dayandırılan bilgilere göre, 2026 yılının ilk 7 aylık döneminde toplam 28 şirket borsaya adım atarak 63 milyar TL tutarında kaynak sağladı. Temmuz ayı, hem arz adetleri hem de sağlanan finansman büyüklüğü bakımından yılın en hareketli süreci olarak öne çıktı.

TEMMUZ AYINDA HALKA ARZ TAKVİMİ VİTES YÜKSELTTİ

Yılın ikinci çeyreğinde gözlemlenen durgunluğun ardından Temmuz döneminde halka arz takvimi yoğun bir ivme yakaladı. 2026'nın ilk 7 ayında 28 şirket halka arz sürecini tamamlayarak Borsa İstanbul bünyesinde işlem görmeye başladı. Bu zaman diliminde ulaşılan toplam halka arz büyüklüğü yaklaşık 63 milyar TL seviyesine dayanırken, söz konusu arzlara yönelik toplam yatırımcı katılım sayısı 22,11 milyon olarak kayıtlara geçti.

TEMMUZ REKORLARIN AYI OLDU: 12 ŞİRKET İŞLEM GÖRMEYE BAŞLADI

Yılın ilk çeyrek diliminde 14, ikinci çeyrek diliminde ise yalnızca 2 şirket halka arz edilirken, Temmuz ayında 12 şirket borsada işlem görmeye başladı. 38,4 milyar TL’lik halka arz büyüklüğüne erişilen Temmuz ayı, miktar bazında ilk 7 ayın %43'lük kısmını, tutar bazında ise %61'lik kısmını tek başına oluşturdu. Atılan bu adımlarla birlikte yıl başında 591 olan Borsa İstanbul’daki şirket sayısı 618 seviyesine yükseldi.

ZİRVENİN ŞAMPİYONLARI: YÜZDE 233'LÜK DEVASA PRİM!

31 Temmuz 2026 tarihindeki kapanış verilerine esasen, ilk işlem fiyatıyla karşılaştırıldığında en yüksek değer artışını sergileyen hisseler açıklandı:

Savur GYO (SVGYO): Yüzde 233,37 oranındaki yükselişle listenin ilk sırasında bulundu.

Z GYO (ZGYO): Yüzde 224,02 primle ikinci sırada yer aldı.

Netcad Yazılım (NETCD): Yüzde 159,51 değer artışıyla 3. sıradan takibe girdi.

TEMMUZ'DA BORSAYA GİRENLERİN PERFORMANSI

Temmuz ayı içerisinde borsada işlem görmeye başlayan yeni halka arzlarda gerçekleşen performans değerleri şu şekilde kayda geçti:

İsvea Seramik (ISVEA): Yüzde 107,75

Beta Enerji ve Teknoloji (BETAE): Yüzde 76,59

Orzaks İlaç (ORZAX): Yüzde 37,02

Golda Gıda (GOLDA): Yüzde 33,40 oranında tırmanış kaydetti.

Yılın ilk 7 ayında halka arzı tamamlanan 28 şirketin 22'si ilk işlem fiyatının üzerinde tutunmayı başarırken, 1 şirket başabaş noktada kaldı, 5 şirket ise ilk işlem fiyatının gerisine düştü.

YILIN EN BÜYÜK HALKA ARZI: ŞA-RA ENERJİ

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) verilerine dayanarak, 2026 yılının ilk yedi ayında hayata geçirilen en yüksek hacimli halka arzlar şu şekilde sıralandı:

ŞA-RA Enerji (SARAE): 6,23 milyar TL

Ekim Turizm (EKIM): 4,90 milyar TL

Kardemir Çelik (KARCL): 4,48 milyar TL

Masfen Enerji (MASFN): 3,88 milyar TL

Saat ve Saat (SSAAT): 3,75 milyar TL

BORSA BÜYÜKLÜĞÜ 36 TRİLYON TL'Yİ AŞTI

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verileri doğrultusunda 1 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla:

Toplam piyasa değeri 36,40 trilyon TL seviyesine ulaştı.

Toplam yatırımcı sayısı 38,87 milyon, bakiyeli yatırımcı sayısı 11,10 milyon şeklinde kayıtlara geçti.

Pay senedi piyasasının büyüklüğü 22,17 trilyon TL seviyesine çıkarken, pay senedi yatırımcı sayısı 6 milyon 906 bin 417 kişiye ulaştı.

2026 YILI GEÇMİŞ YILLARI ŞİMDİDEN GERİDE BIRAKTI

Halka arzların tarihsel süreçteki gelişimine bakıldığında, 1990 yılından bu yana en yüksek miktar 56 şirket ile 2023 yılında, en düşük miktar ise 1 şirketle 2001 yılında gözlemlenmişti.

Henüz yılın ilk 7 aylık dönemi geride kalmışken 28 halka arza ulaşan 2026 yılı; 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 ve 2025 yıllarının tamamında ulaşılan yıllık halka arz sayılarını şimdiden geride bırakmayı başardı.