Uzman isimden Borsa İstanbul ve döviz yorumu! Kritik seviyeyi açıkladı

Anadolu ile Piyasalarda Açılışa Doğru programına katılan Anadolu Yatırım Genel Müdürü Dr. Nuri Sevgen, küresel piyasalar, Borsa İstanbul ve döviz piyasasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Dr. Sevgen, Güney Kore Borsası’nda (Kospi) yaşanan sert dalgalanmanın ardında endeksin yaklaşık yüzde 57’sinin SK Hynix ve Samsung hisselerinden oluşmasının bulunduğunu belirtti. Bu yoğunlaşmanın 1,2 milyon yatırımcının teminat tamamlama çağrısıyla karşı karşıya kalmasına yol açtığını ifade eden Sevgen, sürecin büyük ölçüde tamamlandığını ve piyasanın yeniden denge kazanmaya başladığını söyledi.

Yapay zeka yatırımlarına da değinen Sevgen, Leopold Aschenbrener’in kurduğu “Stuational Awareness” fonunun yüzde 439 büyümesinin ardından Citadel’e devredilmesini örnek göstererek, bu tür işlemlerin piyasalardaki teminat baskısını azalttığını ve Nasdaq’daki yükselişleri desteklediğini ifade etti.

BIST100 İÇİN KRİTİK SEVİYE



Borsa İstanbul’da BIST100 endeksinin zayıf görünümünü koruduğunu belirten Sevgen, 13.800 puanın altında kalınmasın teknik baskıyı artırdığını söyledi. SPK ve MSCI tarafından endeks kriterlerinde değişiklik yapılabileceğini yönelik beklentilerin fiyatlamalara yansıdığını ifade eden Sevgen, endekse kabul şartlarının yeniden düzenlenebileceğine ilişkin söylentilerin piyasayı etkilediğini dile getirdi.

Sevgen, 13.750 ile 13.800 puan aralığı aşmadan güçlü bir yükseliş sinyali beklemediğini belirterek, bu seviyelere yaklaşılması halinde yatırımcıların nakit oranını artırmayı veya koruma amaçlı işlemleri değerlendirebileceğini kaydetti.

DÖVİZDE SERT HAREKET BEKLEMİYOR

Dolar ve avroda yüksek oynaklık öngörmediğini belirten Dr. Nuri Sevgen, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası rezervlerinin güçlü olduğunu ve mevcut ekonomik görünümün ani kur sıçramalarını desteklemediğini ifade etti. Avro/ TL’deki son yükselişin ise avro/ dolar paritesindeki hareketten kaynaklandığını söyledi.