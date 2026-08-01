Borsa İstanbul'da kayıplara rağmen bu hisseler yatırımcısına kazandırdı

Borsa İstanbul'da işlem gören BIST 100 endeksi dalgalı ve düşüş eğilimli bir haftayı geride bıraktı.

Endeks, hafta boyunca en düşük 13.216,16 puanı ve en yüksek 14.085,39 puanı test ettikten sonra, bir önceki haftanın kapanış değerine kıyasla yüzde 3,48 oranında değer kaybederek haftayı 13.458,10 puandan noktaladı.

Borsanın genel hatlarıyla ekside kapattığı bu dönemde, yatırımcılara en fazla kazandıran ve en çok kaybettiren şirketlerin hangileri olduğu da rakamlarla netleşti.

HAFTANIN EN ÇOK KAZANDIRAN HİSSESİ PASİFİK LOJİSTİK OLDU

BIST 100 endeksi içerisinde son bir haftalık dilimde yatırımcısına en yüksek getiriyi sağlayan şirket Pasifik Eurasia Lojistik (PASEU) olarak kayıtlara geçti. Şirketin hisseleri, haftalık bazda yüzde 35,14 oranında değer artışı yaşadı.

Listenin ikinci sırasında ise yüzde 13,96 oranındaki primle Efor Çay Sanayi (EFOR) yer aldı. En çok kazandıran üçüncü şirket, son bir haftalık süreçte hisseleri yüzde 7,88 oranında yükselen Aksa Akrilik (AKSA) oldu. TAV Havalimanları Holding (TAVHL) yüzde 4,72'lik değer kazancıyla en fazla getiri sağlayan dördüncü şirket unvanını alırken, beşinci sıraya yatırımcısına yüzde 4,39 kazandıran Anadolu Efes (AEFES) yerleşti.

ŞEKERBANK HİSSELERİNDE YÜZDE 40'I AŞAN SERT DÜŞÜŞ

Geride kalan haftada BIST 100 endeksinde en fazla değer kaybeden şirket ise Şekerbank (SKBNK) oldu. Bankanın hisseleri, haftalık bazda yüzde 40,73 oranında devasa bir düşüş kaydetti.

En çok kaybettirenler listesinin ikinci sırasında, haftayı yüzde 16,85'lik değer kaybıyla tamamlayan Destek Finans Faktoring (DSTKF) yer buldu. Üçüncü en sert gerileme ise yüzde 15,24'lük kayıpla Europower Enerji (EUPWR) hisselerinde gözlemlendi.

Dördüncü sırada yüzde 14,00 gerileme ile İzdemir Enerji (IZENR) bulunurken, Petkim Petrokimya Holding (PETKM) de haftayı yüzde 13,17 oranında değer kaybıyla kapatarak beşinci sırada konumlandı.