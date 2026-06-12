İkinci el lastik alırken bu 5 işareti fark ederseniz arkanıza bakmadan kaçın!

Günümüzde birçok sürücü, maddi nedenlerle ikinci el lastik almayı düşünüyor. Yeni lastiklere kıyasla fiyat farkı önemli olabiliyor, bu nedenle ilk bakışta bu seçenek para tasarrufu sağlamanın mantıklı bir yolu gibi görünüyor.

Ancak lastikler, otomobilin yolla doğrudan temas eden tek parçasıdır; bu nedenle yanlış bir karar sürüş güvenliği açısından ciddi sonuçlar doğurabilir. Reklamlarda sadece birkaç on euroya bulunabilseler de, kullanılmış lastikler genellikle ilk bakışta fark edilmesi zor sorunları gizler.

Bu nedenle, lastik satın alırken sadece fiyatına ve desen derinliğine değil, aynı zamanda lastiğin genel durumuna, yaşına ve nasıl kullanıldığına ve saklandığına da bakmalısınız. Çoğu alıcı öncelikle üretim haftasını ve yılını gösteren DOT etiketini kontrol eder. Ancak, yaş tek başına kalite ölçütü değildir.

Peki, cüzdanınızı çıkarmadan önce nelere dikkat etmelisiniz? İşte ilanlarda ve tezgahlarda asla gözden kaçırmamanız gereken o detaylar...

DOT ETİKETİNE ALDANMAYIN: YAŞ HER ŞEY DEĞİLDİR

İkinci el lastik alıcılarının ilk yaptığı şey, lastiğin üretim haftasını ve yılını gösteren DOT koduna bakmaktır. Ancak uzmanlar, yaşın tek başına bir kalite ölçütü olmadığını belirtiyor. Güneşe, aşırı sıcaklara ve acımasız bir kullanıma maruz kalmış 3 yıllık bir lastik; kuru, serin ve karanlık bir depoda doğru saklanmış 7 yıllık bir lastikten çok daha ölümcül olabilir.

"LASTİK PARLATICI" TUZAĞINA DİKKAT EDİN

Yan duvarlardaki mikro çatlaklar ve küçük deformasyonlar, malzemenin artık ömrünü tamamladığını ve yol tutuş özelliğini kaybettiğini gösterir. Buradaki en büyük tehlike ise bazı kurnaz satıcıların bu çatlakları profesyonel lastik parlatıcı ürünlerle geçici olarak gizlemesidir. Görsel inceleme yaparken sadece parlaklığa değil, kauçuğun dokusuna odaklanın.

YANLIŞ BOYUT VE ENDEKS KUMARI

Sadece "fiyatı ucuz" diye aracınızın orijinal boyutlarına, yük taşıma kapasitesine ve hız endeksine uymayan lastikleri kesinlikle satın almayın. Yanlış boyutlar sadece aracın yol tutuşunu ve sürüş dinamiğini bozmakla kalmaz, aynı zamanda teknik muayeneden kalmanıza da neden olur.

HAVASIZ SÜRÜŞÜN GİZLİ HASARI

Birçok sürücünün gözden kaçırdığı en sinsi detay budur. Lastik daha önce delindiyse ve eski sahibi lastik patlak ya da havasız bir şekilde yola birkaç yüz metre bile devam ettiyse lastiğin iç metal ve lif yapısı tamamen parçalanmış olabilir. Bu hasar dışarıdan bakıldığında asla anlaşılamaz ancak yüksek hızda lastiğin gümlemesine yol açar.

MERDİVEN ALTI SATICILARDAN UZAK DURUN

Eğer mutlaka ikinci el lastik alacaksanız bunu internetteki anonim ilanlardan değil; lastiklerin durumunu özel ekipmanlarla inceleyebilecek güvenilir lastik tamir atölyelerinden veya uzman bayilerden yapın. Profesyonel bir lastikçiye yaptıracağınız kısa bir inceleme, ileride karşılaşacağınız devasa hasar ve kaza maliyetlerini önleyen en akıllıca yatırımdır.

Kısıtlı bütçeler için kullanılmış lastikler bir alternatif olabilir ama sadece bu hayati kurallara dikkat edildiği sürece. Unutmayın; direksiyon başındayken yapacağınız birkaç on euroluk tasarruf, yoldaki güvenliğinizden ve canınızdan daha değerli değildir.