Hürmüz gerilimi sürdükçe yükseliyor: Brent petrol 80 doların üzerine çıktı

Brent petrolün varil fiyatı, ABD'nin İran'a yönelik son saldırıları ve Orta Doğu'da artan jeopolitik gerilimin etkisiyle 80 doların üzerine yükseldi.

Dün 79,44 dolara kadar çıkan Brent petrol, günü 76,01 dolardan tamamlamıştı. Vadeli piyasalarda Brent petrolün varil fiyatı, TSİ 19.59 itibarıyla önceki kapanışa göre yaklaşık yüzde 6,1 artışla 80,65 dolara yükseldi. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 75,69 dolardan işlem gördü.

Fiyatlardaki yükselişte, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) İran'a ait bir denizaltı ve gemi bakım tesisini hedef alan saldırıları etkili oldu.

CENTCOM'dan yapılan açıklamada, ABD'nin deniz üzerinde ilk kez saldırı amaçlı kamikaze insansız deniz aracı (İDA) kullanarak İran'daki bir denizaltı ve gemi bakım tesisini vurduğu bildirildi.

ABD'nin İran'a yönelik dün başlayan ve gece boyunca devam eden saldırılarının ardından İran da sabah saatlerinde Kuveyt, Bahreyn ve Ürdün'deki hedeflere yönelik saldırılar düzenlediğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump da gün içinde yaptığı açıklamada Hürmüz Boğazı'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hürmüz Boğazı açıktır ve İran olsun ya da olmasın açık kalacaktır." ifadelerini kullandı.

Trump, yalnızca İran gemileri ile İran adına faaliyet gösteren müşterilerin boğaza giriş ve çıkışlarının engellendiğini belirterek, bu uygulamanın "İran ablukası" adıyla yürürlüğe girdiğini ifade etti.

Bölgede güvenliğin sağlanmasının maliyetine dikkati çeken Trump, "Dünyanın son derece istikrarsız bu bölgesinde güvenlik ve emniyetin sağlanması için gerekli tüm masraflar kapsamında, boğazdan geçen tüm kargolardan yüzde 20 oranında geçiş ücreti alınacaktır." dedi.

İran Silahlı Kuvvetlerinin savaşı yöneten birimi Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı ise ABD'nin Hürmüz Boğazı'na müdahale etmesine izin vermeyeceklerini açıkladı. (AA)