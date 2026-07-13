Son Dakika | Trump: Hürmüz'ü ele geçiriyoruz

ABD Başkanı Donald Trump, Fox News kanalında yayımlanan “Fox & Friends” programına telefonla bağlanarak Hürmüz Boğazı'nın kontrolünü ABD'nin alacağını öne sürdü. "Hürmüz Boğazı'nı ele geçiriyoruz, ABD boğazın "koruyucusu" olacak. Güvenliği sağlamak için ücret alacağız. İran ile bir anlaşmamız vardı, ancak onlar bunu bozdu." açıklamasını yapan Trump'ın bu çıkışı, İran'la gerilimin yeniden tırmandığı ve enerji koridorundaki kriz nedeniyle küresel piyasaların alarma geçtiği bir dönemde geldi.

Trump, ABD'nin uluslararası deniz ticaretinin kesintisiz sürmesini sağlamak için gerekli tüm adımları atacağını savunurken, İran'ın boğaz üzerindeki baskısına izin vermeyeceklerini söyledi. Açıklama, İran'ın boğazdaki askeri faaliyetlerini artırdığı ve ticari gemi geçişlerini kısıtladığı yönündeki haberlerin ardından geldi.

UMMAN DİPLOMATİK TEMASLARIK SÜRDÜRÜYOR

Son günlerde Washington yönetimi, Tahran'dan Hürmüz Boğazı'nda güvenli ve serbest geçişi garanti altına almasını talep ediyor. Umman ise iki taraf arasında deniz trafiğinin güvenli şekilde sürdürülmesine yönelik diplomatik temaslarını sürdürüyor.

DEVRİM MUHAFIZLARI BOĞAZ'I KAPATMIŞTI

Küresel petrol ticaretinin yaklaşık beşte birinin geçtiği Hürmüz Boğazı'nda yaşanan her gelişme enerji piyasaları açısından kritik önem taşıyor. İran Devrim Muhafızları'nın boğazı kapattığını açıklamasının ardından bölgede askeri hareketlilik artarken, Trump'ın "ele geçiriyoruz" çıkışı ABD'nin daha doğrudan bir müdahaleye hazırlanabileceği yönündeki değerlendirmeleri güçlendirdi.