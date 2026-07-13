İran'dan misilleme! Kuveyt'teki ABD askeri noktaları hedef alındı

İran'da gerilim tırmanmaya devam ediyor. İran'ın resmi haber ajansı IRNA'nın aktardığına göre, İran ordusu yayımladığı son bildiride ABD'nin "yasa dışı saldırılarının tekrarlanmasına" karşılık olarak Kuveyt'te bulunan ABD askeri konuşlanma noktalarına insansız hava araçlarıyla operasyon düzenlediğini açıkladı.

Bildiride, saldırılarda ABD ordusuna ait askeri konuşlanma alanları, hava savunma ve füze sistemleri, sığınaklar ile destek hangarlarının hedef alındığı belirtildi. Operasyonun, İran'ın "savunma hakkı" çerçevesinde gerçekleştirildiği ifade edildi.

BM AÇIKLAMASINA İTİRAZ

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi ise Birleşmiş Milletler Sözcüsü'nün İran'ın bölge ülkeleri ve gemilere yönelik askeri saldırılar düzenlediği yönündeki değerlendirmesine sert tepki gösterdi.

X hesabından açıklama yapan Bekayi, yaşananların bir "askeri çatışma" olarak tanımlanamayacağını belirterek, sürecin ABD ile İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik başlattığını söylediği askeri saldırıların devamı olduğunu savundu.

"İRAN HİÇBİR YERE SALDIRMADI"

Bekayi, İran'ın herhangi bir ülkeye saldırmadığını öne sürerek, Fars Körfezi'nin güney kıyısında bulunan ABD askeri üsleri ve askeri varlıklarına yönelik operasyonların uluslararası hukuktan doğan meşru müdafaa hakkı kapsamında gerçekleştirildiğini ifade etti.

ABD'nin İran'a yönelik operasyonlarında kendi topraklarını kullandıran ülkelere de çağrıda bulunan Bekayi, bu ülkelerin topraklarının İran'a yönelik saldırılar için kullanılmasını engellemeleri gerektiğini söyledi.

"ÖNCE SALDIRGANLARDAN HESAP SORUN"

Birleşmiş Milletler'e de eleştiriler yönelten İranlı sözcü, uluslararası hukukun ihlal edildiğini savunarak, İran'ın kendisini savunmasını eleştirmek yerine saldırıları gerçekleştiren taraflardan hesap sorulması gerektiğini dile getirdi.