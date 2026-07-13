ABD Merkez Bankası Trump'a rağmen faiz artırımına mı gidecek? Karar öncesi açıklama geldi

ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, New York İşletme Ekonomisi Derneği'nde yaptığı konuşmada ABD ekonomisi ve para politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gümrük vergileri nedeniyle artan mal maliyetlerine ve Orta Doğu'daki çatışmaların enerji fiyatları üzerindeki etkisine rağmen hanehalkı ile işletme harcamalarının güçlü seyrini koruduğunu belirten Waller, iş gücü piyasasının da Fed'in hedefleri doğrultusunda istikrarlı olduğunu ifade etti.

Ekonominin reel tarafının güçlü görünümünü sürdürdüğünü söyleyen Waller, "Dolayısıyla, ekonominin reel tarafının iyi durumda olduğunu düşünüyorum. Ancak enflasyon ve para politikası konularında bir yol ayrımında olduğumuza inanıyorum." dedi.

Ocak ayından bu yana çekirdek enflasyonda yukarı yönlü bir hareket görüldüğünü belirten Waller, Orta Doğu'daki çatışmaların petrol ve diğer emtiaların üretim ve taşınmasını etkilemesiyle bu artışın hızlandığını kaydetti.

Çekirdek enflasyondaki yüksek seviyenin endişe verici olduğunu ifade eden Waller, "Dolayısıyla asıl soru şu: Çekirdek enflasyon yukarı yönlü seyrini sürdürecek mi, yoksa yüzde 2'lik hedefimize doğru gerilemeye başlayacağı bir dönüm noktasına mı ulaştı? İzleyeceği yön, para politikasının seyri açısından çok farklı sonuçlar doğuracaktır." diye konuştu.

Waller, para politikasında aşırı sıkılaşmanın resesyon riskini artırabileceğini, ancak enflasyona karşı geç kalınmasının da geçmişte olduğu gibi olumsuz sonuçlar doğurabileceğini belirtti.

Bu hafta açıklanacak çekirdek enflasyon verisinin para politikası açısından önemli olacağını vurgulayan Waller, "Bu hafta çekirdek enflasyon verisi yine yüksek gelirse, FOMC'nin yakın vadede para politikasını sıkılaştırmayı değerlendirmesi gerekecektir." ifadelerini kullandı.

Waller, politika açısından bir yol ayrımında olduklarını vurgulayarak, atılacak doğru adımın, gelecek verilere bağlı olacağına dikkati çekti. (AA)