Hamdi Ulukaya kararını açıkladı: Türkiye'de yatırım sorusuna net yanıt verdi

Fenerbahçe ile stadyum isim hakkı ve göğüs sponsorluğu kapsamında toplam 120 milyon euroluk anlaşmasıyla adından söz ettiren iş insanı Hamdi Ulukaya, Türkiye kararını açıkladı.

Forbes Dergisi'ne göre 11, 3 milyar dolarlık servetiyle Türkiye'nin en zengin iş insanı unvanını taşıyan Ulukaya, Türkiye'ye yatırım yapıp yapmayacağına yönelik soruya net bir dille yanıt verdi.

FENERBAHÇE İLE YAPTIĞI ANLAŞMAYLA ADINDAN SÖZ ETTİRMEYE BAŞLADI

Ünlü iş insanı Hamdi Ulukaya geçtiğimiz yıl Ali Koç'un başkan olduğu dönemde Fenerbahçe ile yaptığı 120 milyon euroluk sponsorluk anlaşma ile adından söz ettirmeye başlamıştı.

Hamdi Ulukaya ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Ulukaya, Fenerbahçe'nin maçlarını oynadığı Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nun adının 10 sene boyunca "Chobani Stadyumu" olması ve futbol takımının Avrupa maçlarında göğüs sponsorluğu karşılığında 120 milyon euroluk bir paketle Fenerbahçe ile el sıkıştı.

Hamdi Ulukaya ve dönemin Fenerbahçe Başkanı Ali Koç

HAMDİ ULUKAYA TÜRKİYE KARARINI VERDİ

Bu anlaşma ile adından sık sık söz ettiren Ulukaya, İngilizce eğitimi için gittiği ABD'de 2006 yılında kurduğu Chobani yoğurt markasını Türkiye pazarına sokmak istediğini belirtti.

Forbes Türkiye'den Nilgün Balcı Çavdar'ın "İstanbul’a gelişleriniz de sıklaştı ama burada hiçbir yatırımınız yok. Türkiye’de yatırımı düşünüyor musunuz?" sorusuna yanıt veren Ulukaya, "Ben kısa zamanda karar veririm ama uzun vadeli düşünürüm. Uzun vadede ABD’den sonra en akıllı yatırım Türkiye'yedir." dedi.