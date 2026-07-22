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Halk TV Spor Hamdi Ulukaya 5 milyon dolarlık anlaşma yaptı: TFF 2. Lig ekibi 4 transferi birden açıkladı

Hamdi Ulukaya 5 milyon dolarlık anlaşma yaptı: TFF 2. Lig ekibi 4 transferi birden açıkladı

Hamdi Ulukaya'nın yeni sezon öncesi 5 milyon dolarlık destek anlaşması yaptığı TFF 2. Lig ekibi Erzincanspor, 4 transfer birden yaptı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Hamdi Ulukaya 5 milyon dolarlık anlaşma yaptı: TFF 2. Lig ekibi 4 transferi birden açıkladı

TFF 2. Lig ekiplerinden Erzincanspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Kırmızı-siyahlılar yeni sezon öncesi 4 transferi birden açıkladı.

ERZİNCANSPOR'DA 4 TRANSFER BİRDEN GERÇEKLEŞTİ

Erzincanspor'dan yapılan açıklamaya göre; Buğra Akçagün, Talha Yakın, İsmet Yumakoğulları ve Ozan Papaker'le anlaşmaya varıldı. 4 isim de kulüpte düzenlenen imza töreniyle formayı giydi.

HAMDİ ULUKAYA'DAN 5 MİLYON DOLARLIK DESTEK

Geçtiğimiz sezon ligde istediği başarıyı yakalayamayan Erzincanspor, Chobani'nin sahibi Hamdi Ulukaya'nın desteğiyle ayağa kalktı.

Daha önce memleketinin takımına 3 milyon 150 bin dolarlık destek sağlayan Hamdi Ulukaya, yeni sezon öncesi yapılan anlaşmayla 5 milyon dolar daha destek verdi.

ALİ KOÇ DA DESTEK VERECEK

Hamdi Ulukaya'nın yanı sıra Ali Koç'un da kulübe destek sağlaması bekleniyor. Ali Koç önümüzdeki günlerde Ulukaya ile birlikte şehre gidecek.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Fenerbahçe TFF 2. Lig Erzincan Hamdi Ulukaya
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