Hamdi Ulukaya 5 milyon dolarlık anlaşma yaptı: TFF 2. Lig ekibi 4 transferi birden açıkladı
Hamdi Ulukaya'nın yeni sezon öncesi 5 milyon dolarlık destek anlaşması yaptığı TFF 2. Lig ekibi Erzincanspor, 4 transfer birden yaptı.
TFF 2. Lig ekiplerinden Erzincanspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Kırmızı-siyahlılar yeni sezon öncesi 4 transferi birden açıkladı.
ERZİNCANSPOR'DA 4 TRANSFER BİRDEN GERÇEKLEŞTİ
Erzincanspor'dan yapılan açıklamaya göre; Buğra Akçagün, Talha Yakın, İsmet Yumakoğulları ve Ozan Papaker'le anlaşmaya varıldı. 4 isim de kulüpte düzenlenen imza töreniyle formayı giydi.
HAMDİ ULUKAYA'DAN 5 MİLYON DOLARLIK DESTEK
Geçtiğimiz sezon ligde istediği başarıyı yakalayamayan Erzincanspor, Chobani'nin sahibi Hamdi Ulukaya'nın desteğiyle ayağa kalktı.
Daha önce memleketinin takımına 3 milyon 150 bin dolarlık destek sağlayan Hamdi Ulukaya, yeni sezon öncesi yapılan anlaşmayla 5 milyon dolar daha destek verdi.
ALİ KOÇ DA DESTEK VERECEK
Hamdi Ulukaya'nın yanı sıra Ali Koç'un da kulübe destek sağlaması bekleniyor. Ali Koç önümüzdeki günlerde Ulukaya ile birlikte şehre gidecek.