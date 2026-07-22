Hamdi Ulukaya 5 milyon dolarlık anlaşma yaptı: TFF 2. Lig ekibi 4 transferi birden açıkladı

TFF 2. Lig ekiplerinden Erzincanspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Kırmızı-siyahlılar yeni sezon öncesi 4 transferi birden açıkladı.

ERZİNCANSPOR'DA 4 TRANSFER BİRDEN GERÇEKLEŞTİ

Erzincanspor'dan yapılan açıklamaya göre; Buğra Akçagün, Talha Yakın, İsmet Yumakoğulları ve Ozan Papaker'le anlaşmaya varıldı. 4 isim de kulüpte düzenlenen imza töreniyle formayı giydi.

HAMDİ ULUKAYA'DAN 5 MİLYON DOLARLIK DESTEK

Geçtiğimiz sezon ligde istediği başarıyı yakalayamayan Erzincanspor, Chobani'nin sahibi Hamdi Ulukaya'nın desteğiyle ayağa kalktı.

Daha önce memleketinin takımına 3 milyon 150 bin dolarlık destek sağlayan Hamdi Ulukaya, yeni sezon öncesi yapılan anlaşmayla 5 milyon dolar daha destek verdi.

ALİ KOÇ DA DESTEK VERECEK

Hamdi Ulukaya'nın yanı sıra Ali Koç'un da kulübe destek sağlaması bekleniyor. Ali Koç önümüzdeki günlerde Ulukaya ile birlikte şehre gidecek.