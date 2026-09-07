'Gelirleri az' demişlerdi: Köprülerin karını açıkladı, ağızlar açık kaldı!

İstanbul Boğazı'ndaki 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri ile Karayolları Genel Müdürlüğü'nün (KGM) işlettiği bazı otoyolların 30 yıllığına özelleştirilmesine karar verildi. Karar 5 Eylül'de yürürlüğe girdi.

YENİ Parti Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, iktidarın köprüleri "düşük kar ve yüksek gider" iddialarıyla özelleştirme politikasına sert rakamlarla karşılık verdi.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Yavuzyılmaz, iktidarın özelleştirme maskesini düşürdüklerini belirterek bakanlıkların özelleştirmelere gerekçe olarak köprü ve otoyollar için gelirlerin az, giderlerin fazla ve verimliliğin düşük olduğunu öne sürdüğünü kaydetti.

YÜZDE 97 KAR EDİYORMUŞ

Yavuzyılmaz, bu iddianın ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün mali verilerini kamuoyuyla paylaştı.

Deniz Yavuzyılmaz'ın paylaştığına göre, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün 2025 yılı verilerine göre; gelir 87 milyon 642 bin dolar, gider 2 milyon 101 bin dolar ve elde edilen kar 85 milyon 540 bin dolar olarak gerçekleşti. Bu rakamlarla söz konusu köprünün kar oranı yüzde 97 oldu.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün 2025 yılı verilerinde ise; gelir 102 milyon 709 bin dolar, gider 4 milyon 76 bin dolar ve kar 98 milyon 632 bin dolar olarak kayıtlara geçti. Bu köprünün kar oranı ise yüzde 96 seviyesinde gerçekleşti.

İKİ KÖPRÜNÜN YILLIK TOPLAM KARI 184 MİLYON DOLARI AŞTI

Açıklanan verilere göre iki Boğaz köprüsünün yıllık toplam karı 184 milyon 173 bin dolara ulaşırken, ortalama kar oranı ise yüzde 96,75 olarak hesaplandı.

"NASIL DAHA KARLI İŞLETECEKSİNİZ?"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına sorular yönelten Yavuzyılmaz, "Devletin zaten yüzde 96 karla işlettiği Boğaz Köprülerini özelleştirerek, acaba nasıl daha karlı işlettirmeyi planlıyorsunuz? Bunu akıl ve mantıkla nasıl izah ediyorsunuz? Kamunun bu kadar yüksek karla işlettiği bu köprüleri özelleştirmek vatana ihanettir! Derhal bu özelleştirmeden vazgeçin!" ifadelerini kullandı.

ÖZELLEŞTİRME KAPSAMINDA NELER VAR?

Cumhurbaşkanı imzasıyla 5 Eylül Cumartesi günü Resmi Gazete'de yayımlanan 11750 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, üç otoyolu doğrudan özelleştirme kapsam ve programına alırken 2003 ve 2010 yıllarında alınan kararlarda yer alan köprü ve otoyolları da yeni özelleştirme düzenlemesine dahil etti.

Buna göre özelleştirme sözleşmesinin süresi 30 yıl olacak. Varlıkların mülkiyeti devredilmeyecek ancak işletme hakkının verilmesi, kiralama, gelir ortaklığı ve sınırlı ayni hakların kurulması gibi yöntemler kullanılabilecek.

Üç otoyol daha özelleştirme programına alındı

Yeni kararla KGM'nin sorumluluğundaki şu yollar özelleştirme kapsam ve programına alındı:

Niğde-Pozantı Otoyolu

Gaziantep Çevre Otoyolu

Bursa Çevre Otoyolu'nun Çağlayan Kavşağı-Yenişehir Kavşağı arasındaki bölümü

Bu yolların bağlantı yolları ile üzerlerinde bulunan bakım ve işletme tesisleri, hizmet tesisleri, ücret toplama merkezleri, yük aktarma merkezleri ve diğer mal ve hizmet üretim birimleri de kapsama dahil edildi.

Kararın ikinci maddesiyle, Özelleştirme Yüksek Kurulunun 24 Şubat 2003 tarihli kararıyla özelleştirme kapsamına, 15 Ekim 2010 tarihli kararıyla da özelleştirme kapsam ve programına alınan otoyol ve köprülerin de aynı hükümler doğrultusunda özelleştirilmesine karar verildi.

2003 ve 2010 tarihli kararlarla yeni Cumhurbaşkanı Kararı birlikte değerlendirildiğinde özelleştirme kapsamındaki varlıkların tam listesi şöyle:

Edirne-İstanbul-Ankara Otoyolu

Niğde-Pozantı Otoyolu

Pozantı-Tarsus-Mersin Otoyolu

Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu

Toprakkale-İskenderun Otoyolu

Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu

İzmir-Çeşme Otoyolu

İzmir-Aydın Otoyolu

Ankara Çevre Otoyolu

İzmir Çevre Otoyolu

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Çevre Otoyolu

Gaziantep Çevre Otoyolu

Bursa Çevre Otoyolu'nun Çağlayan Kavşağı-Yenişehir Kavşağı arasındaki bölümü

15 Temmuz Şehitler Köprüsü

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü

15 Temmuz Şehitler Köprüsü, 2010 tarihli Özelleştirme Yüksek Kurulu kararında o dönemki adı olan "Boğaziçi Köprüsü" şeklinde yer alıyor.

Listedeki otoyol, çevre otoyolu ve köprülerin bağlantı yolları ile üzerlerindeki hizmet, bakım ve işletme tesisleri, ücret toplama merkezleri ve diğer varlıklar da özelleştirmenin kapsamına giriyor.

Yavuz Sultan Selim, Osmangazi ve 1915 Çanakkale köprüleri ile Avrasya Tüneli ise kararda yer almıyor.