YENİ Partili Yavuzyılmaz'dan otoyol tepkisi: Bedelini yine yurttaş ödeyecek

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla iki Boğaz köprüsü, sekiz otoyol ve iki çevre yolunun 30 yıllığına özelleştirilmesine ilişkin süreci Cumhuriyet'ten Ece İçmez'e değerlendiren YENİ Parti Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararın ardından geçiş ücretlerinde büyük artışlar yaşanacağını ifade etti. Yavuzyılmaz, kamuoyundan saklanan listede İzmir-Çeşme ve İzmir-Aydın otoyollarının da bulunduğunu kaydetti.

"LİSTEYİ 2010 KARARINA ATIF YAPARAK GİZLEDİLER"

Cumhurbaşkanı kararında özelleştirilecek otoyolların tek tek açık biçimde sıralanmadığını, bunun yerine 2010 yılında alınan Özelleştirme Yüksek Kurulu kararına atıfta bulunulduğunu söyleyen Yavuzyılmaz, bu karar incelendiğinde İzmir-Çeşme ve İzmir-Aydın otoyollarının da özelleştirme kapsamına girdiğinin görüldüğünü belirtti.

Yavuzyılmaz, konuya ilişkin şu bilgileri verdi:

"Cumhurbaşkanı kararında hangi otoyolların özelleştirileceğiyle ilgili bölümde 2010 yılında alınan özelleştirme kararındaki otoyolların da bu programa dahil olacağı ifade ediliyor. 2010 yılındaki Özelleştirme Yüksek Kurulu kararına baktığınızda İzmir-Çeşme ve İzmir-Aydın otoyollarının da özelleştirme kapsamına alındığını görüyorsunuz."

"ÖNCE İNKÂR ETTİLER, ŞİMDİ GERÇEK ORTAYA ÇIKTI"

Söz konusu otoyolların özelleştirileceğini daha önce de gündeme getirdiklerini ancak AKP'li yöneticilerin bu açıklamaları reddettiğini hatırlatan Yavuzyılmaz, son yayımlanan düzenlemenin kendilerini doğruladığını vurguladı:

"İzmir'de uzunca bir süre AKP'li yöneticiler bu durumu inkâr etti. Bu konuyu açıklayan biz YENİ Parti milletvekillerini doğruyu söylememekle itham ettiler. Ancak İzmir-Çeşme ve İzmir-Aydın otoyollarının özelleştirme sürecinde olduğu böylelikle ortaya çıkmış oldu. Kimin vatandaşa doğru söylediği, kimin gerçeği gizlediği de anlaşılmış oldu."

GEÇİŞ ÜCRETLERİ 4 İLA 5 KATINA ÇIKACAK

Özelleştirme sürecinin tamamlanmasının ardından otoyol geçiş ücretlerinin artacağını ifade eden Yavuzyılmaz, kamuya ait yolların fiyat tarifesinin yap-işlet-devret modeliyle işletilen otoyollardaki kilometre başına geçiş bedellerine yaklaştırılacağını söyledi.

Fiyat artış mekanizmasını açıklayan Yavuzyılmaz, şöyle konuştu:

"Maalesef bu özelleştirmenin ardından bu otoyolların araç geçiş ücretleri de yakın bölgelerde yap-işlet-devret modeliyle yapılan otoyollardaki kilometre başına araç geçiş fiyatlarına eşitlenecek. Bu da İzmir-Çeşme ve İzmir-Aydın otoyollarındaki araç geçiş ücretlerine zam üstüne zam geleceği anlamına geliyor. Rakamların ilerleyen süreç içinde dört veya beş katına çıkması öngörülüyor. Bugün vatandaşın kullandığı bu yollar, özelleştirmenin ardından çok daha yüksek ücretlerle kullanılmak zorunda kalacak."

"ZAMLARI SEÇİM SONRASINA SAKLIYORLAR"

AKP'nin olası bir seçim sürecinde tepkileri önlemek amacıyla zamları erteleyebileceğini savunan Yavuzyılmaz, özelleştirilen yolları devralacak şirketlerden bir süre ücret artışı yapmamalarının talep edilebileceğini kaydetti:

"AKP bir kurnazlıkla bu özelleştirmeler yapıldıktan sonra seçimlere kadar olan süreçte, otoyolların işletmesini alan şirketlere araç geçiş ücretlerine zam yapmamalarını söyleyecektir. Seçimlerin AKP tarafından kazanılması durumunda ise hızlı bir şekilde fatura vatandaşa çıkarılacak ve buradaki araç geçiş ücretlerine dört veya beş kata kadar varan zamlar yapılacaktır."

Özelleştirme kararının sadece kamu varlıklarının devri anlamına gelmediğini, doğrudan halkın bütçesine yeni bir yük getireceğini belirten Yavuzyılmaz, değerlendirmesini şu sözlerle tamamladı:

"Yaparsa AKP yapar diyoruz. Zamları da vatandaşa ihanet niteliğindeki özelleştirmeleri de bu özelleştirmeler çerçevesinde vatandaşın karşı karşıya kalacağı ağır faturayı da yaparsa AKP yapar. Kamuya ait, yurttaşın yıllardır kullandığı bu yolların özel şirketlere devredilmesinin bedelini yine yurttaş ödeyecek."