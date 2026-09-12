Geçen yıl bilmişti: Uzman isimden asgari ücret tahmini

Milyonlarca çalışanın ve işverenin gözü kulağı yeni yılda geçerli olacak asgari ücret zam oranına çevrilirken, Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun'dan dikkat çeken bir çıkış geldi. 2026 yılı asgari ücreti için Asgari Ücret Tespit Komisyonu kararından önce verdiği rakamla tam isabet sağlayan Erdursun, önümüzdeki döneme ilişkin hesaplamalarını kamuoyuyla paylaştı.

YÜZDE 25 ZAM

Mevcut ekonomik göstergeler ve enflasyon beklentileri üzerinden değerlendirmede bulunan Özgür Erdursun, net asgari ücrette yaklaşık yüzde 25 oranında bir artış beklediğini ifade etti. Erdursun, tahminine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"2027 asgari ücret tahminim: Asgari ücrette yaklaşık %25 artış bekliyorum. Bugün 28.075 TL olan net asgari ücretin 35.000 TL civarına yükselmesini öngörüyorum. Tahminim: 35.000 TL."

2026'DAKİ RAKAMI ÇOK YAKIN BİLMİŞTİ

Geçtiğimiz yıl Asgari Ücret Tespit Komisyonu masaya oturmadan önce yaptığı tahminle 28 bin 75 liralık nihai rakamı neredeyse birebir tutturan Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun’un 2027 öngörüsü de iş dünyasında ve çalışan kesimde geniş yankı buldu.

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun resmi pazarlık maratonuna aralık ayı itibarıyla başlaması ve 2027 yılında geçerli olacak ücreti yılın son günlerinde netleştirmesi bekleniyor.