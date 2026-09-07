Asgari ücret için ilk oran geldi! "En az" dediler masadaki rakamı açıkladılar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından açıklanan yeni Orta Vadeli Program’da (OVP) yıl sonu enflasyon hedefi yüzde 28,4’e revize edildi.

Bu gelişmenin ardından gözler, mevcut durumda 28.075 TL olarak uygulanan asgari ücretin 2027 yılı için belirlenecek yeni tutarına çevrildi.

YÜZDE 20 -30 ARASI MI OLUR?

Memurlarnet Genel Yayın Yönetmeni Edip Üzen şu hesabı yaptı:

"2026 yılında asgari ücrete yüzde 27 zam yapılmıştı.

Yeni OVP'de 2026 yıl sonu enflasyon gerçekleşme tahmininin yüzde 28,4, 2027 yıl sonu tahmininin ise yüzde 21,0 olarak açıklanması, 2027 asgari ücreti için yapılan ilk hesaplamalara temel oluşturuyor.

Şu aşamada, 2027 asgari ücret zam oranının yüzde 20 ile yüzde 30 bandında şekillenebileceği öngörülebilir.

Bu senaryoya göre mevcut 28.075,50 TL'lik net asgari ücret: Yüzde 20 zamla yaklaşık 33.690 TL, Yüzde 25 zamla yaklaşık 35.094 TL, Yüzde 30 zamla yaklaşık 36.498 TL seviyesine çıkabilir."

"ANLAMIŞ OLDUK..."

Yıl içerisinde jeopolitik gerilimler, ABD-İran-İsrail gerilimi ve yükselen petrol fiyatları nedeniyle enflasyon hedeflerinin yukarı yönlü güncellendiğini belirten Ekonomist Muhammed Bayram, mevcut fiyat artışlarının tüketicilerin harcamalarından kaynaklanmadığını vurguladı.

Hürriyet'e konuşan Bayram şunları kaydetti:

“Şu anda yaşanan enflasyon kesinlikle talep kaynaklı bir enflasyon değil. Dünyadaki jeopolitik gelişmeler ve emtia fiyatlarının artışından kaynaklanan arz yönlü bir enflasyondur. Bu yıl içinde asgari ücrete ara zam yapılması gerektiğini savunanlardanım. Nitekim asgari ücret artışlarının enflasyona sebebiyet vermediğini, 'ücret-fiyat sarmalı' tezinin bu yıl çöktüğünü bizzat yaşamış olduk.”

TÜRK-İŞ’İN TUTUMUNA ELEŞTİRİ: “PAZARLIK MASASI DÜŞÜK KALDI”

Geçen yıl TÜRK-İŞ’in Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarına katılmamasını eleştiren Muhammed Bayram, işçi tarafının masada bulunması gerektiğinin altını çizdi:

“TÜRK-İŞ’in komisyona katılmamasını doğru bulmuyorum. Devlet burada işçi ile işvereni bir araya getiren arabulucu rolündedir. Toplantıya katılmamak, asgari ücretlinin ve emekçinin hakkını savunmamak anlamına gelir. Geçen yıl bu tutum yüzünden pazarlık masada düşük kalmış ve karar işveren ile devlet tarafından alınmıştır.”

MASADAKİ ZAM SENARYOLARI: ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Geçen yıl olduğu gibi gerçekleşen enflasyon (yüzde 28 seviyesi) ile hedeflenen enflasyonun ortalaması üzerinden bir hesaplama yapıldığında minimum yüzde 25’lik bir artışın kaçınılmaz olduğunu belirten Bayram, nihai oran ve maaş beklentilerini şu sözlerle özetledi:

"EN DÜŞÜK 35 BİN 93 TL"

“Senenin ilk 8 ayında gıda enflasyonu yüzde 24 seviyesindeyken ve TÜRK-İŞ’in ağustos ayı açlık sınırı 37.000 TL civarında gerçekleşmişken, asgari ücrette minimum yüzde 25, refah payı düzenlemesiyle birlikte maksimum yüzde 35 civarında bir artış bekliyorum.”

Ekonomist Muhammed Bayram’a göre zam senaryosu şu şekilde:

Minimum Zam (Taban Senaryo): Yüzde 25 artışla 35.093 TL

Maksimum Zam (Refah Payı Dahil): Yüzde 35 artışla 37.901 TL