Fitch Ratings tarafından kamuoyu ile paylaşılan Türkiye Borç Piyasası Monitörü raporunda, Türkiye'nin küresel sukuk ihracı ve gelişmekte olan piyasalar statüsündeki kritik yerini korumaya devam ettiğine dikkat çekildi.

BORÇ BÜYÜKLÜĞÜ 550 MİLYAR DOLARI BULACAK

İlgili rapora göre, Orta Doğu bölgesinde tırmanan jeopolitik risklere rağmen Türkiye'nin borç sermaye piyasası, 2026 yılının ilk altı aylık diliminde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9 oranında genişleyerek 516 milyar dolarlık sınırı aştı. Kurumun değerlendirmelerine göre, bu pazarın büyüklüğü yılın kapanışında 550 milyar dolara tırmanacak.

Gerçekleştirilen ihraçların yüzde 64'lük kısmı Türk lirası (TL), yüzde 33'lük bölümü ise ABD doları bazında yapılırken; sukuk piyasasının toplam hacmi yüzde 25,8'lik bir ivmelenmeyle 41 milyar doların üstüne çıktı. Paylaşılan verilerde, Çin dışarıda bırakıldığında Türkiye'nin gelişmekte olan ülkeler kategorisinde dolar cinsi borç ihracı alanında yüzde 7,4'lük pay ile altıncı basamakta bulunduğu aktarıldı.

BÜTÇE AÇIKLARI YENİ BORÇLANMALARI TETİKLEYECEK

Kredi derecelendirme kuruluşunun öngörülerine göre, senenin geriye kalan bölümünde artan bütçe açıkları, yaklaşan borç ödeme vadeleri ve dış finansman gereksinimi, yeni sukuk ve tahvil ihraçlarını zorunlu kılmaya devam edecek. Şirketlerin ve bankaların elverişli piyasa şartlarını fırsat bilerek borçlanma hamlelerini sürdürmesi tahmin edilirken, piyasalardaki oynaklık ve jeopolitik dalgalanmaların bu ihraç iştahını baskılayabileceği vurgulandı.

YABANCILAR TÜRK LİRASINDAN UZAKLAŞIYOR

Fitch Ratings Küresel İslami Finans Başkanı Bashar Al Natoor, kamu borçluluğunun düşük seviyelerde olmasının Türkiye'ye stresli dönemlerde bile dış finansman kaynaklarına ulaşım imkanı tanıdığını dile getirdi.

Bölgesel krizlerin şiddetlenmesi durumunda piyasa likiditesinin, tahvil getirilerinin ve yatırımcı iştahının zarar görebileceği yönünde uyarılarda bulunan Al Natoor; yabancı yatırımcı kitlesinin dolar cinsinden ihraç edilen sukuk ve Türk devlet tahvillerine yönelik talebinin sürdüğünü, ancak yerel para birimi bazındaki piyasalara yabancı girişinin zayıflama eğilimi gösterdiğini sözlerine ekledi.