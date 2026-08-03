Alman devi, parası olana Türkiye piyasalarını adres gösterdi

Ekonomi programı kapsamında uygulanan yüksek faiz politikası yabancı sermayenin iştahını kabartıyor. Deutsche Bank, yayımladığı son raporda zayıflayan iç büyüme dinamiklerinin uluslararası fonlar için fırsat yarattığını belirterek, Türkiye'yi bölgesindeki en cazip tahvil yatırım rotası ilan etti.

Deutsche Bank bünyesinde görev yapan Christian Wietoska ve Yiğit Onay'ın da aralarında bulunduğu stratejist ekibi, 31 Temmuz tarihli Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (CEEMEA) Makroekonomi ve Strateji Haftalık Raporu'nu hazırladı.

Yayımlanan raporda, Türkiye’nin sabit getirili varlıklarının, destekleyici para politikası görünümü ve istikrarlı bir şekilde seyreden güçlü uzun dönem getiri özellikleri sayesinde, artık kurumun değerlendirme tablosunda en cazip piyasa konumuna ulaştığı ifade edildi.

TÜRKİYE EN CAZİP TAHVİL PİYASALARI ARASINDA

Yabancı yatırımcılar açısından Türkiye pazarının neden cazip hale geldiği raporda doğrudan şu ifadelerle aktarıldı:

"Olumlu teknik görünüm (düşük yatırımcı pozisyonlanması ve yaz aylarında elverişli net tahvil arzı dinamikleri), cazip değerleme seviyesi ve risk ayarlı güçlü getiri beklentileri bu görünümü daha da desteklemektedir. Zayıf iç büyüme dinamikleri ve hızla gerileyen enflasyon baskıları nedeniyle önümüzdeki dönemde para politikasında gevşeme beklentisi, yerel tahvillere ilişkin yukarıdaki olumlu unsurlarla birleştiğinde, düşen petrol fiyatları ve Fed’in faiz döngüsüne daha az duyarlı ülkeler arasında Türkiye’yi en cazip yatırım tercihi haline getirmektedir."

ZAYIF YÖNLER: KREDİ NOTU VE MALİ BOZULMA

Deutsche Bank stratejistleri, Türk tahvilleri açısından risk barındıran ve öne çıkan zayıf yönleri de sıraladı. Buna göre; kredi notuna ilişkin mevcut görünüm, mali dinamiklerde yaşanan bir miktar bozulma ve düşüş eğiliminde olmasına karşın temel enflasyonun hala yüksek seyretmesi piyasadaki risk unsurları olarak değerlendirildi.

UZUN VADE YERİNE ORTA VADELİ TAHVİL TERCİHİ

Banka raporunda, Türkiye pazarında uzun vadeli tahvillerin yerine orta vadeli tahvillerin tercih edildiği bilgisi paylaşıldı. Bu stratejik tercihin nedeni olarak ise yaklaşan TCMB faiz indirim döngüsünden, orta vadeli tahvillerin uzun vadeli tahvillere kıyasla daha fazla fayda sağlamasının beklenmesi gösterildi.