Bir devden daha Türk bankaları uyarısı

Alman finans devi Commerzbank, Türkiye ekonomisine ilişkin bankalar üzerinden kritik uyarıda bulundu.

BANKACILIK SEKTÖRÜNDE SERMAYE TAMPONLARI ERİDİ

Commerzbank Ekonomisti Tatha Ghose tarafından kaleme alınan analitik raporda, Türk bankacılık sektörünün finansal verilerinde meydana gelen zayıflama eğiliminin Türk lirası üzerindeki baskıyı tırmandırdığı belirtildi. Yayımlanan analizde, sektör bünyesinde beliren kırılgan yapıların döviz kuru görünümü ve finansal istikrar açısından yakından takip edilmesi gerekliliği ifade edildi.

Fitch Ratings tarafından paylaşılan son değerlendirmelere atıfta bulunan Ghose, döviz cinsinden risk ağırlıklı varlıklara tanınan düzenleyici esnekliklerin sona erdirilmesinin ardından bankaların karlılık oranlarında yılın ilk çeyreğinde belirgin bir düşüş kaydedildiğini aktardı.

Raporda yer alan bilgilere göre, sektörün ortalama çekirdek sermaye (Tier 1) oranı 2025 yıl sonundaki yüzde 14,1 seviyesinden yüzde 11,5 düzeyine geriledi. Aynı zaman diliminde takipteki kredi oranının ise yüzde 3,1 seviyesinden yüzde 3,3 seviyesine tırmandığı bildirildi.

BANKALARIN KARLILIĞI ÜZERİNDEKİ BASKI ARTIYOR

Katı seyreden enflasyon, yüksek fonlama maliyetleri ve kredi marjları üzerinde hissedilen baskının bankacılık sektörünün kârlılıklarını yılın ikinci çeyreğinde daha fazla sıkıştıracağını öngören Commerzbank, bu tablonun makroekonomik dengeler üzerinde olumsuz yansımaları olabileceği ikazında bulundu.

Bankalardaki mevduat kompozisyonundaki değişimleri de ele alan Ghose, toplam mevduat hacmi içerisindeki döviz payının yüzde 35,2 seviyesinden yüzde 38,1 seviyesine tırmandığını aktardı. Mevduattaki dolarlaşma eğiliminde görülen bu tırmanışın, dış ekonomik koşullar zorlaştığında Türk lirasına duyulan güvenin ne kadar süratli bir şekilde zayıflayabildiğini açıkça gözler önüne serdiği ifade edildi.