FED 'faiz' dedi, altın çakıldı! Yüzde 2 değer kaybı

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) eylül ayı faiz kararının ardından altın fiyatlarında sert gerileme yaşandı. Fed Başkanı Kevin Warsh’ın faiz kararı sonrasındaki açıklamalarının ardından ons altın, karar öncesindeki seviyesine göre yaklaşık yüzde 2 değer kaybetti.

Karar öncesinde yüzde 1,3 yükselişle 4 bin 353 dolar seviyesinde bulunan ons altın, açıklamaların ardından 4 bin 273 dolara kadar geriledi. Gram altının fiyatı da benzer şekilde düşüş kaydetti. Karar öncesinde yüzde 1,4 artışla 6 bin 812 lira seviyesinde işlem gören gram altın, karar sonrasında 6 bin 685 liraya indi.

FED KARARINI AÇIKLADI

Fed, Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırarak yüzde 3,75-4,00 aralığına yükseltti. Bankanın açıklamasında enflasyonun yüksek seyretmeye devam ettiği vurgulanırken, faiz artışının enflasyonun yüzde 2'lik hedefe daha zamanında dönmesine katkı sağlayacağı belirtildi.

Piyasalarda faiz kararından çok Fed Başkanı Kevin Warsh’ın değerlendirmeleri takip edildi. Warsh, kararın ardından yaptığı açıklamada enflasyonun yüksek olduğu konusunda hemfikir olduklarını ifade etti.

ALTINI DÜŞÜREN DİĞER ETMENLER NE

Altın fiyatları üzerinde enerji piyasalarındaki gelişmeler ve jeopolitik riskler de etkili oldu. ABD ham petrol stoklarında beklentilerin üzerinde gerçekleşen artış petrol fiyatlarını aşağı yönlü baskılarken, Suudi Arabistan’ın Yanbu Limanı’ndaki yüklemeleri durdurması arz endişelerini gündemde tuttu. Orta Doğu’daki jeopolitik gelişmeler de piyasaların izlediği başlıca başlıklar arasında yer aldı.

Faiz oranlarının yüksek seviyelerde bulunması ise getiri sağlamayan altının elde tutulmasının fırsat maliyetini artırarak değerli metal fiyatları açısından temel risk unsurlarından biri olmaya devam etti.