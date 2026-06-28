Euro mu dolar mı? Dev banka hem kısa hem uzun vadeyi açıkladı!

Bankacılık devi Bank of America (BofA), dikkat çeken bir rapor hazırladı.

Banka, ABD ekonomisinde canlılığı destekleyen vergi iadeleri, servet etkisi ve yaklaşan FIFA Dünya Kupası gibi kısa vadeli geçici etkenlerle birlikte, uzun vadede yapay zeka alanında yapılan yatırımların da ekonomik büyümeyi besleyen ana motor olacağını öngördü.

Raporda, ABD ekonomisinin bu güçlü performansına bağlı olarak dolarda ek değer kazançlarının oluşabileceği kaydedildi.

FED'İN FAİZ HAMLELERİ DOLARI BESLİYOR

Ekonomi yönetimlerinin yakından takip ettiği ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu takvim yılı içinde toplam üç kez faiz artırımına gideceğini öngören banka, bu durumun ABD ile diğer gelişmiş ekonomiler arasındaki faiz makasını dolar lehine büyüteceğini değerlendirdi.

Küresel enerji fiyatlarında yaşanan düşüşlerin de ABD iç piyasasındaki ivmelenmeye olumlu katkı sunacağı belirtilirken, kurum Japon yeni görünümüne yönelik beklentilerini de güncelledi.

EURO MU DOLAR MI? PARİTE TAHMİNLERİ AŞAĞI ÇEKİLDİ

Yatırımcıların uzun süredir yanıtını aradığı "Euro mu, dolar mı?" sorusuna net bir yanıt veren finans kuruluşu, dolarda uzun (alım), euroda ise kısa (satım) pozisyonların korunması gerektiği tavsiyesinde bulundu. Banka, EUR/USD paritesinin üçüncü çeyrekte 1,12 seviyesine kadar geri çekilmesini bekliyor.

Kurum, daha önce 1,20 olarak ilan ettiği 2026 yıl sonu parite tahminini de belirgin bir düşüşle 1,15 seviyesine indirdi.

KÜRESEL PİYASALARDA SEÇİM VE SEZON REKABETİ

Döviz stratejilerinde ise banka, döviz piyasalarında oynaklığın ağustos ayında yükseldiğini hatırlatarak, mevsimsel etkilerin yatırımcılar açısından daha az destekleyici olabileceği konusunda uyardı. Raporda ayrıca, yılın ilerleyen dönemlerinde gerçekleşecek olan ABD ara seçimleri öncesinde döviz piyasalarındaki volatilitenin artmasının beklendiği vurgulandı.

Güncellenen yıl sonu tahminlerine göre BofA, GBP/USD paritesini 1,37, USD/JPY'yi 152, AUD/USD'yi 0,71 ve NZD/USD'yi ise 0,59 seviyesinde görüyor. Banka sterlin ile Avustralya ve Yeni Zelanda dolarına yönelik orta vadeli olumlu görüşünü de koruyor.