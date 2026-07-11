Emeklilik sürecini 2 önemli tarihi vererek açıkladı: 18 yaş öncesi sigortalıları uyardı

18 yaşından önce sigortalı olanların emeklilik hesabında hangi tarihin esas alınacağı tartışma konusu olurken emeklilik sürecinde kademe bekleyenlere kritik uyarılar geldi.

SGK Başmüfettişi İsa Karakaş, emeklilikte 18 yaş öncesi çalışmaların prim gününe sayıldığını ancak sigortalılık süresinde genel kuralın 18 yaşın doldurulduğu tarih olduğunu belirtti. 1 Nisan 1981 öncesi sigorta girişi bulunanlar için istisna bulunduğunu vurgulayan Karakaş, emeklilikte kademe düzenlemesi açısından ise 9 Eylül 1999-30 Nisan 2008 tarihleri arasındaki ilk sigorta girişlerinin belirleyici olacağını söyledi.

18 YAŞINDAN ÖNCE SİGORTASI BAŞLAYANLAR İÇİN EMEKLİLİK SÜRECİNİ 2 ÖNEMLİ TARİHİ VEREREK AÇIKLADI

Karakaş Türkiye Gazetesi'ndeki yazısında, 18 yaşından önce sigortalı olarak çalışmaya başlayanların emeklilik hesabına ilişkin merak edilenlere açıklık getirdi. Türkiye Gazetesi'ndeki yazısında çocuk yaşta çalışmaya başlayanların sigortalılık durumunu değerlendiren Karakaş, emeklilik hesabında özellikle 1 Nisan 1981 ile 9 Eylül 1999-30 Nisan 2008 tarihleri arasındaki düzenlemelerin belirleyici olduğunu ifade etti.

Karakaş, hizmet akdiyle çalışan çocukların yaşlarına bakılmaksızın SSK (4/1-a) kapsamında sigortalı yapılmasının yasal zorunluluk olduğunu belirtti. Ancak emeklilik hesabında 18 yaşından önce ödenen primlerin doğrudan sigortalılık süresini başlatmadığını vurguladı.

SGK uygulamasına göre, 18 yaşından önce ödenen uzun vadeli sigorta primleri emeklilikte prim ödeme gün sayısına ekleniyor. Buna karşın sigortalılık süresi, genel kural olarak kişinin 18 yaşını doldurduğu tarihten itibaren başlıyor.

18 YAŞ ÖNCESİ SİGORTALILARI UYARDI

Karakaş, son dönemde gündemde olan emeklilikte kademe düzenlemesine de değindi. Düzenlemeden yararlanabilmek için ilk sigorta girişinin 9 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında bulunması gerektiğini hatırlattı.

EYT'den farklı olarak kademeli emeklilikte sigortalılık süresi şartı bulunmadığını belirten Karakaş, bu nedenle yasal bir düzenleme yapılması halinde 18 yaşından önceki geçerli sigorta başlangıçlarının da dikkate alınabileceği değerlendirmesinde bulundu.

1 NİSAN 1981 ÖNCESİNE İSTİSNA UYGULANIYOR

Karakaş'ın dikkat çektiği bir diğer önemli tarih ise 1 Nisan 1981 oldu.

Buna göre, bu tarihten önce sigorta girişi bulunan kişiler için 18 yaş şartı uygulanmıyor ve sigortalılık süresi ilk işe giriş tarihinden itibaren başlıyor. 1 Nisan 1981 sonrasında sigortalı olanlarda ise sigortalılık süresi 18 yaşın doldurulduğu tarihte başlıyor.

SAHTE SİGORTALILIK UYARISI

Karakaş, aile işyerlerinde çocukların sigortalılığı konusunda da uyarıda bulundu.

Anne veya babaya ait işyerlerinde çalışan çocukların sigortalılığının geçerli sayılabilmesi için gerçek bir çalışma ilişkisinin bulunması ve mevzuattaki şartların yerine getirilmesi gerektiğini belirten Karakaş, yalnızca emeklilik avantajı sağlamak amacıyla yapılan sahte sigortalılıkların denetimlerde iptal edilebileceğini ve emeklilik haklarının kaybedilmesine yol açabileceğini ifade etti.