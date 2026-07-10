Emekliden hükümete ekonomi tepkisi: "Bütçede para bize gelince yok oluyor"

CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, kentte gerçekleştirdiği esnaf ve vatandaş ziyaretlerinde ciddi bir geçim sıkıntısı tablosuyla karşılaştı. Kaya’ya yaşadığı zorlukları aktaran bir memur emeklisi, mevcut ekonomik koşullarda hayatını sürdürmenin imkansız olduğunu belirterek, "Emekli hayatımdan nasıl memnun olacağım? Durumumuz içler acısı. Şu an bir beklentim de yok, çok zor. 'Bütçede para yok' deniyor. Bize geldiği vakit para yok oluyor. Bir an önce bu ekonominin düzelmesini, emekliye mutlaka bir artış yapılmasını bekliyorum" şeklinde konuştu.

ESNAF SATIŞLARIN DURMASINDAN DERTLİ

Ziyaretler sırasında ekonomik durgunluktan en çok etkilenen kesimlerden biri olan esnaf da dert yandı. Şarküteri işleten bir esnaf, Kurban Bayramı'ndan bu yana işlerde ciddi bir azalma yaşandığını belirtti. İş yerinin bulunduğu bölgede eskiden akşam saatlerinde yoğunluk olduğunu söyleyen esnaf, "Saat 17.00'den sonra buralarda adım atacak yer olmuyordu ama Kurban Bayramı'ndan beri böyle. Genel olarak bir durgunluk var işlerde ama çözemedim." diyerek yaşadığı çaresizliği dile getirdi.

"SOKAKTA KİMSE DE YOK"

Gözlemlerini paylaşan CHP Milletvekili Asu Kaya, "Ne kadar esnafa gittiysek hepsi aynı şeyleri söylüyor. Sokakta kimse de yok" ifadesini kullandı. (ANKA)