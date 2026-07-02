Emeklilik hesabı yapanlara bekledikleri haberi verdi: Şartları tek tek anlattı

Emeklilik planı yapan ancak prim günü veya yaş şartını tamamlayamadığı için ne zaman emekli olacağını merak eden milyonlarca kişinin aklındaki soruları yanıtlayan Noyan Doğan, özellikle "yaştan emeklilik" olarak bilinen kısmi emeklilik sisteminin şartlarını anlattı. İlk sigorta giriş tarihine göre kadın ve erkek çalışanlar için uygulanacak yaş ve prim koşullarını tek tek sıraladı.

EMEKLİLİK HESABI YAPANLARA BEKLEDİKLERİ HABERİ VERDİ

Doğan, bir dönem sigortalı çalışmasına rağmen normal emeklilik şartlarını yerine getiremeyen kişilerin, belirli koşulları sağlamaları halinde "kısmi emeklilik" ya da "yaştan emeklilik" kapsamında aylık bağlatabileceğini belirtti.

Buna göre ilk sigorta girişi 8 Eylül 1999'dan önce olanlarda 15 yıllık sigortalılık süresi ve 3 bin 600 prim günü şartı aranıyor. Bu şartları tamamlayan erkekler, koşulları yerine getirdikleri tarihe göre 56 ila 60 yaş, kadınlar ise 50 ila 58 yaş arasında emekli olabiliyor.

Doğan, yalnızca 3 bin 600 prim gününü tamamlamanın yeterli olmadığını da vurgulayarak, yaş şartı yerine getirilmediği sürece SGK'nın emeklilik başvurularını kabul etmeyeceğini ifade etti.

İŞE BAŞLAMA TARİHİNE GÖRE ŞARTLARI TEK TEK ANLATTI

İlk kez 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında sigortalı olan erkeklerin yaştan emekli olabilmesi için 25 yıllık sigortalılık süresini tamamlaması, 4 bin 500 prim günü ile 60 yaşını doldurması gerekiyor. Kadınlarda ise 4 bin 500 prim günü ve 58 yaş şartı uygulanıyor.

İlk sigorta girişi 1 Mayıs 2008 sonrası olanlarda ise çalışma süresi şartı bulunmuyor. Kadın ve erkeklerin 5 bin 400 prim gününü tamamlaması gerekiyor. Yaş şartı ise işe giriş tarihine göre değişiyor. Erkekler 63 ila 65, kadınlar ise 61 ila 65 yaş arasında emekli olabiliyor.

TAVANDAN YATAN PRİMLER GERİ ALINABİLİR

Doğan, birden fazla işverenden tavandan sigorta primi yatırılan çalışanların fazla ödenen primlerini geri alabileceğini de belirtti.

Buna göre emeklilik başvurusu yapılıp aylık bağlandıktan sonra SGK'ya başvurularak tavanı aşan primlerin hesaplanması ve iadesi talep edilebiliyor. İade kapsamında, işçi payına düşen malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primleri geri alınabiliyor.