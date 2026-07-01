Mehmet Şimşek: Memur ve emeklinin alım gücü arttı

Milyonlarca emekli ve ücretli çalışan fahiş enflasyon karşısında ezilirken, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten sokağın gerçekleriyle taban tabana zıt bir açıklama geldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Temmuz tarihinde açıklanacak haziran dönemi enflasyon verisi beklenirken, gelir adaletsizliği ve maaş artışlarına ilişkin tartışmalar sürüyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Buğra Kavuncu tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan "enflasyonla mücadele" konulu soru önergesini yanıtladı. Bakan Şimşek, verdiği yazılı cevapta maaş belirleme süreçlerindeki yasal dayanakları ve bugüne kadar yapılan oransal artışları anlattı.

YASAL ÇERÇEVE VE MAAŞ BELİRLEME KRİTERLERİ

Bakan Şimşek, kamuoyunun yakından takip ettiği ücret artışlarının hangi kanuni zeminlerde yürütüldüğünü şu sözlerle aktardı:

“Kamu görevlilerinin ve memur emeklilerinin aylıklarında 25/6/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun 28 inci maddesi gereği toplu sözleşmeyle belirlenen oranda; SSK ile Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarında 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 55 inci maddesi gereği her yılın Ocak ve Temmuz ödeme tarihinden geçerli olmak üzere, bir önceki altı aylık dönemde gerçekleşen enflasyon oranında artış yapılmaktadır. Ayrıca, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 39 uncu maddesi uyarınca asgari ücret Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca Asgari Ücret Tespit Komisyonu aracılığıyla belirlenmektedir.”

"ALIM GÜCÜ YÜZDE 564 ARTTI"

2026 yılının ocak döneminde uygulanan maaş iyileştirmelerini hatırlatan Hazine ve Maliye Bakanı, yıllar içerisindeki büyüme oranlarına atıfta bulunarak alım gücünün arttığına dair iddialarını şu ifadelerle savundu:

“Bu kapsamda, 2026 yılının Ocak ayından geçerli olmak üzere kamu görevlilerinin ve memur emeklilerinin aylıklarında yüzde 18,60 oransal ve 1.000 TL seyyanen artış yapılmış olup memur emeklileri söz konusu 1.000 TL seyyanen artıştan hizmet süreleriyle orantılı olarak yararlanmıştır. Ayrıca, en düşük emekli aylığında yüzde 18,48 oranında ve asgari ücrette yüzde 27,01 oranında artış sağlanmıştır. Tüm bu artışlarla birlikte, 2002 yılının Aralık ayından bugüne en düşük memur maaşında reel olarak yüzde 245 oranında, en düşük emekli aylığında reel olarak yüzde 564 oranında ve asgari ücrette reel olarak yüzde 233 oranında artış sağlanmıştır. Söz konusu reel artışların çalışanların ve emeklilerin satın alma güçlerini artırdığı görülmektedir.”

GETAD SİSTEMİ: EMEKLİ AYLIĞI DÜZENLEMESİ KALKIYOR

Kamuoyunda "vatandaşlık maaşı" olarak nitelendirilen ve üzerinde uzun süredir çalışılan Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi (GETAD) hakkındaki hazırlıkların sürdüğünü bildiren Bakan Şimşek, sosyal yardımların bütçedeki payına dikkat çekerek şu bilgileri paylaştı:

“Enflasyonla mücadele sürerken, vatandaşımızın refahını ve alım gücünü korumaya yönelik politikalar hayata geçirilmektedir. Sosyal amaçlı harcamaların bütçe içindeki payı 2002 yılında yüzde 1,3 iken 2026 yılında bu oran yüzde 4,8'e yükselmiştir. Mevcut sosyal yardım sistemi aile odaklı ve kapsayıcı asgari bir geliri sağlayacak şekilde yeniden tasarlanarak Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi (GETAD) çatısı altında konsolide edilmesine yönelik çalışmalar devam etmektedir.”