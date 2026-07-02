Sonbaharda kabine, yılbaşında zam, ilkbaharda seçim: İşte Erdoğan'ın yol haritası

Uzun süredir gündemde olan erken seçim tartışmaları, CHP'ye yönelik butlan kararının ardından daha da alevlendi. Kulislerde erken seçimin yapılacağı tarihe ilişkin birden fazla tahmin dillendirilmeye devam ederken, bu kez oldukça dikkat çekici bir yol haritası konuşuluyor.

ERDOĞAN'IN YOL HARİTASI

Cumhuriyet gazetesinden Merve Kılıç'ın haberine göre; Cumhurbaşkanı ve AKP lideri Erdoğan, partinin mevcut yapısı ile seçimlere girmek istemiyor. Bu nedenle AKP'nin hem teşkilatlarında hem de parti yönetiminde kapsamlı bir değişiklik yapılması planlanıyor.

YOL HARİTASI DÖRT AŞAMALI

Kulislere yansıyan bilgilere göre Erdoğan, ilk olarak parti teşkilatlarında değişikliğe gidecek.

Bir sonraki adım ise kabine revizyonu olacak.

Ardından düzenlenecek olağanüstü kongre ile parti yönetimi yeniden şekillendirilecek.

Son aşamada ise yılbaşında; emekli aylıkları, asgari ücret ve sosyal desteklerde kamuoyunda büyük karşılık bulacak geniş kapsamlı bir paket sunulacak.

2027 MAYIS'TA SEÇİM İDDİASI

Erdoğan'ın bu aşamalı yol haritasını hayata geçirdikten sonra, 2027 yılının mayıs ayında erken seçime gitmek istediği öne sürülüyor.

5 BAKAN GÖREVDEN ALINABİLİR

Kulislerde konuşulan bir diğer iddiaya göre Erdoğan, kabine revizyonunda dört veya beş bakanı görevden alacak. Bu değişimle birlikte, hem ekonomi yönetimine hem de kamuoyu nezdinde yıpranmış olan bakanlıklara yeni bir ivme kazandırılmasının hedeflendiği belirtiliyor.