AKP'nin Sapanca kampından vekillere ev ödevi çıktı: Vatandaşlara "çat kapı" ziyaretler yapılacak

AKP'nin Sapanca'da gerçekleştirdiği İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın ardından milletvekilleri için yoğun bir saha çalışma dönemi başlıyor. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Yorulan varsa buyursun kenara gelsin dinlensin, kenara gelmeyen de meydanın hakkını versin. Boşa harcayacak tek bir saniyemiz bile yok. Caddeyi sokağı asla boş bırakmayacağız” açıklamalarının ardından harekete geçildi. AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş tarafından hazırlanan ve vekillere gönderilen Milletvekili Yıllık Çalışma Programı ile sahada daha etkin bir iletişim amaçlanıyor.

ÇAT KAPI ZİYARETLER VE İSTİFA EDEN ÜYELERLE TEMAS

Ahmet Büyükgümüş'ün detaylandırdığı vekiller için hazırlanan planda ayda bir ilçe, mahalle, köy ziyareti; 5 hane ziyareti, istifa etmiş 2 üye ziyareti, 2 vefa ziyareti, 2 esnaf ziyareti, ayda bir kez parti binasında vatandaşlarla bir araya gelme; ayda 2 kez sivil toplum kuruluşları ile şehit aileleri ve gazilere ziyaret, yılda bir kez basın kuruluşunu ziyaret ve bir basın toplantısı, yılda bir kez bir kadın ve bir gençlik buluşmasına katılınması yer aldı. (ANKA)