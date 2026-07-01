Yargıtay siyasi parti üye sayılarını açıkladı! Butlandan sonra CHP düştü AKP arttı

Tartışmalı butlan kararı ile CHP'ye Kemal Kılıçdaroğlu'nun atanmasının ardından parti üye kaybına uğradı. 40 binden fazla kişi CHP'den istifa etti.

"13 seçimi kaybetti" eleştirilerinin odağındaki Kılıçdaroğlu'nun butlan kararının kabul etmesinin ardından CHP üye sayıları da erimeye başladı. CHP lideri Özgür Özel'in genel başkanlığı döneminde üye sayısının hızla yükselmişken butlandan sonra Yargıtay'ın açıkladığı veriler dikkat çekti.

CHP'nin üye sayısı 2025 yılı Temmuz ayında 1 milyon 903 bin 432 iken, 2026 Ocak ayı itibarıyla 1 milyon 922 bin 757’ye yükselmişti. Ancak son altı ayda bu sayı 1 milyon 879 bine geriledi. Bu düşüş CHP'deki butlan yönetimine bir tepki olarak değerlendirildi. 42 bin 784 kişi CHP'den istifa etti.

Üye artışında AKP, 166 bin 612 kişi ile ilk sırada yer alırken Saadet Partisi ise 60 bin 638 üye sayısı ile en çok artış gerçekleştiren ikinci parti oldu.

2026’nın ilk 6 ayında partilerin üye değişimi:

AKP: +166.612

Saadet Partisi: +60.638

Yeniden Refah Partisi: +50.152

Anahtar Parti: +36.741

Zafer Partisi: +3.315

MHP: +3.101

TİP: -417

Gelecek Partisi: -1.133

DEVA Partisi: -2.624

Demokrat Parti: -6.175

İYİ Parti: -6.706

CHP: -42.784