Binali Yıldırım'ın kardeşinden Chobani imza törenindeki valiye ilginç sözler

Chobani’nin kurucusu milyarder iş adamı Hamdi Ulukaya, Fenerbahçe ile yaptığı sponsorluk anlaşmasının ardından memleketinin takımı olan Erzincanspor’la anlaştı. Ulukaya yeni sezon için 5 milyon dolarlık bir sponsorluk ve destek sözü verdi. Erzincanspor 2026-27 sezonunda forma göğüs alanında Chobani logosuyla boy gösterecek.

Yapılan sponsorluk anlaşmasına Ulukaya'nın yanı sıra, Vali Hamza Aydoğdu, AKP Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincanspor Kulüp Başkanı Alaattin Yavuz Güneş ve kulübün yönetim kurulu üyeleri katıldı.

VALİ HERKESTEN FARKLI GİYİNİNCE HEDEF ALDI

Vali Hamza Aydoğdu, yanındaki belediye başkanı, milletvekili ve bakan yardımcısının aksine beyaz forma giydi. Dikkat çeken bu kareye son başbakan Binali Yıldırım'ın kardeşi tepki gösterdi.

Binali Yıldırım'ın kardeşi İlhami Yıldırım, ınstagram hesabından bu kareyi paylaşıp, şu ifadeleri kullandı:

"Vali Bey neden herkesten farklı giymiş acaba? Herkesi ip gibi dizmiş valla"

"Vali bey Belediye Başkanı, iktidar ve muhalefer Milletvekili, Bakan Yardımcısına Erzincan'ın tek patronu benim mesajı vermiş galiba"

"ERZİNCAN VALİSİ OLARAK GURURLANDIRDI"

Vali Hamza Aydoğdu, yaptığı konuşmada, gerçekleştirilen basın toplantısının arkasında emek ve bir hikaye olduğunu belirtti. Aydoğdu, Ulukaya ile telefonla konuştuğunda, vatanına hasret ve sevgi dolu olduğuna şahit olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Bazen bir insan bir şehri, bir beldeyi, bir köyü değiştirebilir. Erzincan'ın bağrından çıkmış, dünya markası oluşturmuş bir insanın kendi vatanına, toprağına geri dönüp kulübüne, şehrine sahip çıkması hakikaten bir Erzincanlı olarak herkesi gururlandırmalı. Erzincan Valisi olarak da bizi gururlandırdı."