Emekliler isyan etti: ''22 bin TL maaşın 15 bin TL'si kiraya gidiyor''

Emekli aylıklarına Temmuz ayı itibarıyla ile uygulanacak olan zammın öncesinde Erzurum’da yüzlerce emekli yüksek kiralar, pahalı çay fiyatları ve prim gün sayısındaki adaletsizliklerden şikayet etti. Gıda, kira, ulaşım ve fatura gibi giderlerin altından kalkamaz hale geldiklerini vurgulayan emekliler bir bardak çayın bile lüks hale geldiğinin altını çizdi.

Erzurum'da parkları dolduran emekli vatandaşlar gelecek ay yapılacak zammın enflasyon farkıyla sınırlı kalmamasını yönelik talep etti.



‘’BENİM 22 BİN LİRA MAAŞIM VAR, EV KİRASI 15 BİN LİRA, 3 ÇOCUK VAR. SOSYAL HAYATIMIZ BİTTİ’’

Yıllarca BAĞ-KUR'a yüksek prim ödediğini belirten bir emekli, sistemdeki adaletsizliğe dikkati çekerek şunları söyledi:

"8 bin 825 gün primle emekli oldum. Zamanında en yüksekten prim yatırdım. Şimdi 5 bin gün prim yatıranla aynı maaşı alıyorum. Yeni memur 60-70 bin lira alıyor, bize enflasyon zammı gelse ne olur? Benim 22 bin lira maaşım var, ev kirası 15 bin lira, 3 çocuk var. Sosyal hayatımız bitti, bir yerde oturup bir bardak çay içemiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım az alana çok, çok alana az versin, bu adaletsizliği çözsün."



Mevcut şartların emekliyi mağdur ettiğini söyleyen bir başka vatandaş ise, "Maaş yetmiyor, her şey ateş pahası. İlk verdikleri zam da azdı zaten. Bayram ikramiyelerini her sene bin lira artıra artıra sonunda kestiler. Daha yeni bin lira su faturası yatırdım, iki kişiyiz evde. Ne yapalım? 20 bin lira maaşa 1-2 lira koysalar ne yazar?" dedi.

"BU PARTİYE OY VERDİM AMA BİR DAHA ASLA VERMEM"



Yıllardır desteklediği iktidar partisine kırgın olduğunu belirten bir başka emekli ise geçim derdinin siyasi tercihini değiştirdiğini söyledi. Emekli vatandaş şunlara değindi: "Yetiyor diyen yanılıyor, emeklinin anasını ağlattılar. Ben 20 bin lira maaş alıyorum, 15 bin lira kira veriyorum. Elektriği, suyu daha saymıyorum. Ben bu partiye oy verdim ama bundan sonra günahımı bile vermem. Maaşlar en az 50 bin lira olmalı, yoksa peşinden gelen zamlar her şeyi eritiyor"



Geçinebilmek için ilerleyen yaşına rağmen fırında ter dökmek zorunda kaldığını anlatan vatandaş ise şunları söyledi:

‘’EN AZINDAN BİR 30-35 BİN LİRA OLMALI Kİ RAHAT BİR NEFES ALALIM"

"66 yaşındayım, fırıncıyım. Ben bu yaştan sonra artık çalışamam ki... Şu an 20 bin lira alıyorum, ev kirası da zaten 20 bin lira. Evde çalışan bir çocuğum olmasa bu parayla geçinmem, yaşamam imkânsız. En azından bir 30-35 bin lira olmalı ki rahat bir nefes alalım."



(ANKA)