SGK Uzmanı duyurdu! En düşük emekli maaşı için son rakamı verdi

Milyonlarca emeklinin heyecanla beklediği temmuz ayı maaş zammı için geri sayım tüm hızıyla devam ediyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, Merkez Bankası’nın son beklenti anketi verileri ışığında yaptığı hesaplamaları paylaşarak, emekli maaşlarında yaşanabilecek olası artışları ve en düşük emekli aylığı için yeni rakamı duyurdu.

MERKEZ BANKASI'NIN PİYASA BEKLENTİLERİNE DİKKAT ÇEKTİ

Temmuz ayında yapılacak maaş artışlarına ilişkin detaylı bir değerlendirmede bulunan İsa Karakaş, Merkez Bankası'nın piyasa beklentilerine dikkat çekti. Merkez Bankası'nın enflasyon beklentisinin yüzde 1,36 seviyesinde olduğunu belirten Karakaş, "Bu gerçekleşirse tüm SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 17,97, memur ve memur emeklilerine ise yüzde 13,97 zam çıkıyor" dedi. Kendi öngörülerinin de bu verilerle büyük ölçüde örtüştüğünü dile getiren Karakaş, "En kötü senaryoda bile SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak zam yüzde 17,5'in altında gelmeyecektir. Ortalama olarak yüzde 18 civarında bir rakamdan söz edebiliriz" ifadelerini kullandı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN RAKAM VERDİ

Emeklilerin en çok merak ettiği konulardan biri olan en düşük emekli maaşı sınırına da değinen İsa Karakaş, yapılan son değerlendirmeler ve mevcut matematiksel hesaplamalar neticesinde temmuz ayı itibarıyla en düşük emekli maaşının yaklaşık 23 bin 500 TL seviyesine kadar yükselebileceğini iddia etti.