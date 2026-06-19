Emekli zammında tüm hesaplar yapıldı: 3 rakam ortaya çıktı

Milyonlarca emeklinin beklediği Temmuz zammı için geri sayım sürerken, gözler Haziran ayı enflasyon verisine çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı Mayıs ayı verileri sonrası SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 5 aylık enflasyon farkı yüzde 16,61 olarak hesaplandı.

Bu oran üzerinden yapılan hesaplamalarda, halen 20 bin lira seviyesinde bulunan en düşük emekli maaşı için zamlı 3 senaryo ortaya çıktı.

EMEKLİ ZAMMINDA TÜM HESAPLAR YAPILDI... 3 RAKAM ORTAYA ÇIKTI

Ekonomistlerin ve piyasa beklentilerinin işaret ettiği tahminlere göre, 6 aylık enflasyon oranının yüzde 18 ila yüzde 25 arasında gerçekleşmesi bekleniyor. Bu ihtimaller doğrultusunda üç farklı zam senaryosu öne çıkıyor.

İlk senaryoda, 6 aylık enflasyonun yüzde 18 seviyesinde gerçekleşmesi halinde en düşük emekli maaşının yaklaşık 23 bin 600 liraya yükselmesi öngörülüyor.

İkinci senaryoda ise artış oranının yüzde 20 olması durumunda en düşük aylığın 24 bin liraya çıkabileceği hesaplanıyor.

Üçüncü senaryoda ise 6 aylık enflasyonun yüzde 25'e ulaşması halinde en düşük emekli maaşının 25 bin liraya kadar yükselebileceği değerlendiriliyor.

KÖK MAAŞ İÇİN KARAR MECLİS'TE OLACAK

Uzmanlar, kök maaşı mevcut en düşük emekli aylığının altında kalan emekliler açısından yasal düzenlemenin önemini koruduğunu belirtiyor. Zam oranının tüm emeklilere aynı şekilde yansıyabilmesi için TBMM'de düzenleme yapılması gerektiğine dikkat çekiliyor.

Memur ve memur emeklileri için ise 5 aylık enflasyon farkı ile toplu sözleşme zammının toplam etkisi yüzde 12,41 olarak hesaplandı.

Bu oran dikkate alındığında, en düşük memur emeklisi maaşının 27 bin 772 liradan yaklaşık 31 bin 218 liraya yükselmesi bekleniyor.

Haziran ayı enflasyon verisinin açıklanmasının ardından hem SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin hem de memur emeklilerinin alacağı kesin zam oranları belli olacak.