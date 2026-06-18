En düşük emekli maaşında beklenen düzenlemeyi açıkladı

En düşük emekli maaşı, Temmuz ayında açıklanacak Haziran ayı enflasyon verisiyle belirlenecek zam nedeniyle milyonlarca vatandaşın ana gündemi haline geldi. Ankara kulisleri seyyanen zam, iyileştirme gibi senaryoları boşa düşürürken uzmanlar enflasyon farkı oranında zam yapılacağı konusunda neredeyse uzlaştı.

İktidarın tavrı resmi verilerin belirleyici olacağı yönünde ilerlerken, ekonomik koşullar ve vatandaşın artan tepkisinin göz önüne alınma ihtimaline işaret eden SGK uzmanı Özgür Erdursun, emekliye az da olsa "siyasi iyileştirme" yapılma ihtimalini gösterdi.

ÖZGÜR ERDURSUN EMEKLİYE BEKLEDİĞİ HABERİ VERDİ

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, Dünya gazetesindeki değerlendirmelerinde Haziran ayı enflasyon verisinin 3 Temmuz’da açıklanmasıyla birlikte emekli ve memur maaşlarına yapılacak Temmuz zammının netleşeceğini belirtti.

Mevcut verilerin altı aylık enflasyonun yaklaşık yüzde 18 seviyesinde oluşabileceğine işaret ettiğini ifade eden Erdursun, bu çerçevede SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranının yüzde 18 civarında gerçekleşebileceğini, memur ve memur emeklilerinde ise artışın yüzde 13,7 ile yüzde 14 aralığında olabileceğini öngördüğünü söyledi.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINDA BEKLENEN DÜZENLEMEYİ AÇIKLADI

Erdursun, sadece enflasyon farkı esas alınması durumunda en düşük emekli aylığının 23 bin 600 ile 23 bin 620 lira bandında oluşabileceğini ifade etti. Bu seviyenin, yapılabilecek olası bir düzenlemeyle 24 bin ya da 25 bin liraya tamamlanabileceği ihtimaline de dikkat çekti.

Erdursun ayrıca, asıl meselenin maaş artışından ziyade emeklilerin yaşam koşulları olduğunu vurguladı.

Açlık ve yoksulluk sınırlarına dikkat çeken Erdursun, kira, gıda, ulaşım ve sağlık harcamasında yaşanan artışın emeklilerin bütçesini ciddi şekilde zorladığını belirtti.

Maaş artışlarının tek başına refah artışı sağlamadığını ifade eden Erdursun, kalıcı çözüm için enflasyonun düşürülmesinin kritik önem taşıdığını dile getirdi.