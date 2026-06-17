Emekli askerlerden Ankara'da hak arayışı: 'Bizleri sadece şehit olduğumuzda mı hatırlayacaksınız?'

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD), Türkiye Emekli Uzman Erbaşlar Derneği (TEMUD) ve Emekli Uzman Jandarmalar Derneği (EMUJAD) üyeleri, mesleki haklarının ve emekli maaşlarının iyileştirilmesine yönelik seçimden önce verilen sözlerin tutulması talebiyle Ankara'da bir araya geldi.

ULUS MEYDANI'NDA HAK ARAYIŞI

TEMAD, TEMUD ve EMUJAD üyeleri, Ulus Meydanı Atatürk Heykeli önünde toplandı. "Astsubaylar tazminat haklarını istiyor", "Orduevleri kimsenin babasının malı değil", "Herkese ödenek var bize gelince yok" yazılı dövizler taşıyan gruptakiler adına basın açıklaması yapıldı.

Gerçekleştirilen basın açıklamasına, CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, CHP Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğ Ertuğrul ve DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin de katılarak destek verdi.

"BİZLERİ SADECE ŞEHİT OLDUĞUMUZDA MI HATIRLAYACAKSINIZ"

TEMAD Genel Başkanı Cahit Koca, TEMUD Genel Başkanı Ali Tilkici ve EMUJAD Genel Başkanı Şeref Çayırtepe tarafından yapılan ortak açıklamada, yıllardır hak arayan emekli astsubaylar, uzman erbaşlar ve uzman jandarmaların yıllardır oyalandıkları belirtildi.

Açıklamada ayrıca, orduevlerinin ordu mensuplarına ait olduğu ve herkesin yararlanması gerektiği vurgulandı.

"Bizleri sadece şehit olduğumuzda, göğsümüze o soğuk mermiler saplandığında mı hatırlayacaksınız?" diyerek sözlerine başlayan TEMAD Genel Başkanı Cahit Koca sözlerine şu ifadelerle devam etti.

Bizleri sadece al bayrağa sarılı tabutlarımız musalla taşına geldiğinde, arkamızdan sahte gözyaşları dökmek için mi hatırlayacaksınız? Vatana onuruyla, kanıyla, canıyla hizmet etmiş bu ülkenin öz evlatlarına, emekli astsubaylara, uzman jandarmalara, uzman erbaşlara verdiğiniz sözleri ne zaman tutacaksınız? Yarattığınız bu derin adaletsizlik, Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki aidiyet duygusunu paramparça etmekte, askerin huzurunu bozmakta ve en kutsal değerimiz olan silah arkadaşlığı ruhuna ihanet etmektedir. Yıllarca sınır ötesinde, Gabar’da, Cudi’de, üs bölgelerinde, hırçın denizlerde ve gök mavi vatanda canını feda eden kahramanların hakkını ya vereceksiniz ya vereceksiniz! Biz sadaka değil, vatan nöbetinde hak ettiğimiz şerefimizi ve hakkımızı istiyoruz. Hakkımızı söke söke alana kadar artarak devam edecektir.

"SİZLERE HAKLARINIZI VERMEYENLERLE SANDIKTA HESAPLAŞACAKSINIZ"

Eyleme katılan CHP Çanakkale Milletvekili ve Milli Savunma Komisyon Üyesi Özgür Ceylan, Meclis'te Milli Savunma Komisyonu'nda emekli astsubayların ve uzmanların haklarının iyileştirilmesine ilişkin önerilerde bulunduklarını aktardı.

Ceylan, bu önerilere Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli Savunma Komisyon Başkanı Hulusi Akar'ın olumlu yanıt vermediğini belirterek, "Sizlere haklarınızı vermeyenlerle sandıkta hesaplaşacaksınız. O güne kadar yasal zemin içerisinde hak arayışınızda yanınızda olacağımızdan emin olun" dedi.

"GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK VAR ARKANIZDA"

DEVA Partisi Ankara Mİllletvekili İdris Şahin de Meclis önünde yapılması planlanan açıklamanın Ulus'ta yapılmasına karar verilmesiyle, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile yapacağı Afyonkarahisar ziyaretini iptal ettiğini belirterek, Ali Babacan'ın tüm katılımcılara selam söylediğini iletti.

Şahin, konuşmasında şu sözlere yer verdi: