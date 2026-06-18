En düşük emekli aylığı için Meclis'te düzenleme! İktidarın konuştuğu rakam sızdırıldı

Açıklanacak haziran ayı enflasyon verisiyle netleşecek temmuz zammı öncesinde iktidar kulislerinden sızan rakamlar, emekli aylıkları için alt sınırı ortaya çıkardı.

AKP'nin sahada en çok tepki topladığı başlıkların başında gelen emekli aylıklarına yönelik temmuz ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından yasal bir düzenleme gerçekleştirilecek. Milyonlarca emeklinin alacağı yeni zam oranı, 3 Temmuz tarihinde duyurulacak olan enflasyon verileriyle kesinleşecek.

Yılın ilk 5 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranı yüzde 16,60 olarak kayıtlara geçmişti.

Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketi sonuçlarında haziran ayı enflasyon beklentisi yüzde 1,36 olarak ilan edilse de petrol fiyatlarındaki düşüş ve yaz mevsiminin gelişiyle meyve-sebze fiyatlarında aşırı bir artışın yaşanmaması, haziran enflasyonunun bu beklentinin de altında kalabileceğini gösteriyor.

Bu doğrultuda, haziran ayı enflasyonu yüzde 1 seviyesinde bile gelse, temmuz döneminde emeklilere yüzde 18'e yakın bir artış sağlanmış olacak.

EN DÜŞÜK MAAŞ 23 BİN 500 LİRA SEVİYESİNE ÇEKİLECEK

Mevcut sistemde en düşük emekli aylığının yukarı çekilebilmesi için her dönem parlamentodan kanun çıkarılması gerekiyor.

AKP kurmayları, bu kapsamda hayat pahalılığıyla boğuşan yaklaşık 5 milyon emeklinin gelirini artırmak adına 3 Temmuz sonrasında meclis mekanizmasını işleteceklerini ifade ediyor. Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun kulis haberine göre, en düşük emekli maaşı 23 bin 500 liranın altında belirlenmeyecek. 6 aylık resmi enflasyon verisi netlik kazandıktan sonra yürürlüğe girecek yasa uyarınca, kök maaşı 23 bin 500 liranın altında kalan tüm hak sahiplerinin ödemeleri, aradaki fark Hazine tarafından kapatılarak bu seviyeye tamamlanacak.

HANGİ ORAN YÜKSEKSE O ESAS ALINACAK

Ocak ayındaki maaş düzenlemelerinde, Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) ve Bağ-Kur kapsamındaki emeklilerin kök zam oranları memur zammına eşitlenmişti.

Söz konusu dönemde SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin normal zammı yüzde 12,19 düzeyinde kalırken, en düşük aylık alanlar için memurlara yapılan yüzde 18'in üzerindeki artış oranı yansıtılmıştı. Temmuz ayında ise durum tersine dönecek. Memur ve memur emeklilerinin toplu sözleşme kaynaklı artışı bu kez düşük kalacağı için, en düşük emekli aylığı bu defa SSK ve Bağ-Kur emeklilerine verilecek olan yüksek zam oranına endekslenecek.

Ekonomi yönetiminin öngörülerine göre 6 aylık enflasyon yüzde 18 civarında gerçekleşirse, en düşük emekli maaşına 3.500 TL ile 3.600 TL arasında bir artış eklenmiş olacak. Bunların ötesinde, taban maaşları doğrudan etkileyecek seyyanen bir iyileştirme ise mevcut ajandada yer almıyor.

MECLİS TATİLİ ERTELEDİ: TEMMUZDA YOĞUN MESAİ

Emekli aylıklarında artış öngören torba yasa teklifinin yanı sıra 12'nci yargı paketi ve öğrenci affı gibi kritik düzenlemelerin yasalaşması amacıyla parlamentonun çalışma süresi uzatıldı. Anayasa ve iç tüzük hükümleri gereğince normal şartlarda 1 Temmuz günü tatile girmesi gereken TBMM Genel Kurulu, sunulan önergenin kabul edilmesiyle temmuz ayında da mesaisine devam edecek.

Ankara'da 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 36'ncı NATO Zirvesi sebebiyle meclis çalışmaları 7, 8 ve 9 Temmuz günlerinde askıya alınacak. Ardından 14 Temmuz günü yeniden toplanacak olan genel kurulda, en düşük emekli aylığının artırılmasını içeren yasa teklifi öncelikli gündem maddesi olarak masaya yatırılacak. Parlamentonun temmuz ayının sonuna dek kesintisiz şekilde çalışması planlanıyor.