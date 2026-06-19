Teklif Meclis'e sunuldu: Emekliye faizsiz konut!

Milyonlarca emekli yetersiz maaşlarıyla yüksek kiralar karşısında hayatta kalma mücadelesi verirken, MHP’den TBMM'ye sıfır faizli sosyal konut teklifi sunuldu.

MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, milyonlarca emeklinin ev sahibi olabilmesi amacıyla TBMM'ye yeni bir kanun teklifi sundu. Bu düzenleme, Toplu Konut Kanununa 'Emekli konutları' başlığı altında yeni bir ek madde ilave edilmesini içeriyor.

Hazırlanan yasa tasarısına göre, üzerine kayıtlı tapulu bir evi bulunmayan ve halihazırda kirada oturan emekliler, TOKİ tarafından hayata geçirilecek sosyal konut projelerinde öncelik hakkına sahip olacak. Söz konusu destek çerçevesinde TOKİ, emekli kesimin konut sahibi yapılabilmesini desteklemek maksadıyla sıfır faizli ve uzun vadeli ödeme planları içeren konut finansman programları kurgulayabilecek.

ÖDEME ŞARTLARI EMEKLİNİN GELİRİNE GÖRE BELİRLENECEK

Türkiye gazetesinin aktardığı kanun teklifinde yer alan teknik detaylara göre, hak sahibi konumundaki emeklilerin bu sosyal konutlardan faydalanabilmesi için uygulanacak ödeme koşulları, kişilerin aldıkları emekli aylıkları ile sosyal durumları göz önünde bulundurularak tayin edilecek. Emekliler için üretilecek sosyal konut projelerinin finansal yükü ise doğrudan merkezi yönetim bütçesinden karşılanacak. Ayrıca projelerin planlanması ve konutların inşa edileceği bölgeler seçilirken, barınma maliyetlerinin yüksek olduğu yerleşim yerlerine öncelik tanınacak.

MİLYONLARCA EMEKLİ CİDDİ BARINMA PROBLEMİ YAŞIYOR

Meclis'e sunulan teklifin gerekçe metninde, son yıllarda kira ve konut bedellerinde meydana gelen hızlı artışların milyonları zor durumda bıraktığı hatırlatıldı. Gerekçede, bilhassa kendi adına tapulu mülkü olmayan ve kiralık evlerde hayatını sürdüren emeklilerin, sınırlı gelirleriyle bir yandan temel ihtiyaçlarını gidermekte diğer yandan ise yüksek kira ödemelerini yapmakta büyük güçlük çektiği ifade edildi.

Kanun teklifinin gerekçesinde ayrıca; bu adım sayesinde emeklilerin barınma sorununun hafifletilmesinin, kira yükünün azaltılmasının, sosyal refahın artırılmasının, yaşlıların daha huzurlu ve güvenli hayat şartlarına kavuşmasının, devletin sosyal koruma yükümlülüğünün güçlendirilmesinin hedeflendiği aktarıldı.

Düzenlemenin aynı zamanda inşaat ve konut sektörüne katkı sağlayarak ekonomik hareketliliği destekleyeceği, sosyal konut üretiminin artmasına da fayda sunacağı belirtildi.