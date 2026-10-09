Emekli ve memur ne kadar zam alacak? Özgür Erdursun tek tek hesapladı, oranı da verdi

Milyonlarca emekli, memur ve memur emeklisi, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2026 Eylül ayı enflasyon rakamlarının ardından Ocak 2027 maaş zammı için hesaplamalar yapmaya başladı.

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, emekli ve memuru yakından ilgilendiren rakamları değerlendirdi.

Milyonlar şimdiden maaş zammı hesaplamaları yaparken, TÜİK tarafından Eylül enflasyonunun açıklanmasıyla 3 aylık enflasyon farkı ortaya çıktı ve şimdi gözler Ekim, Kasım ve Aralık enflasyonlarına çevrildi. Böylece kalan 3 ayın daha enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla Ocak 2027 maaş zammı netleşecek.

YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ

Dünya Gazetesi'ndeki yazısında değerlendirmelerini aktaran Özgür Erdursun, "Bizim tahminimiz 2026 yıl sonu enflasyonunun yaklaşık yüzde 28 civarında gerçekleşmesi yönünde. Bu bir tahmindir; kesin oran, yılın son üç aylık verileriyle ortaya çıkacaktır" ifadelerini kullandı.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ İÇİN ZAM SENARYOSU

2026'nın ilk 6 aylık enflasyonunun yüzde 17,76 olarak gerçekleştiğini anımsatan Özgür Erdursun, yıl sonu enflasyonunun yüzde 28 olması durumunda, 2026 yılının ikinci altı aylık enflasyonunun yaklaşık yüzde 8,70 olacağını belirtti. Özgür Erdursun, bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak 2027 aylık artışının da yaklaşık yüzde 8,70 seviyesinde gerçekleşeceğini kaydetti.

EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

Emekli maaşlarına göre örnek hesaplamaları da yapan Özgür Erdursun, 25 bin lira aylık alan bir emeklinin aylığının yaklaşık 27 bin 175 liraya, 30 bin lira aylık alanın aylığının 32 bin 610 liraya, 40 bin lira aylık alanın aylığının 43 bin 480 Türk lirasına çıkacağını belirtti.

Diğer yandan en düşük emekli maaşının ne kadar olacağı da emekliler tarafından merak ediliyor. 23 bin 552 liralık en düşük ödeme tutarının aynı oranda artırılması halinde ise rakamın yaklaşık 25 bin 601 TL'ye ulaşabileceğini kaydeden Özgür Erdursun, ancak en düşük emekli aylığı olarak ödenen bu taban tutarın yükseltilmesinin ayrıca yasal düzenleme gerektirdiğini vurguladı.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ NE KADAR ZAM ALACAK?

Memurlar ve memur emeklileri bakımından hesaplamanın SSK ve Bağ-Kur emeklilerinden farklı olduğunu aktaran Özgür Erdursun, bunun nedeni olarak toplu sözleşme zamlarının enflasyon farkı hesabında dikkate alınmasını işaret etti. 2026 yılının ikinci yarısı için yüzde 7 toplu sözleşme artışı var. Ayrıca 2027 yılının ilk altı ayı için ise yüzde 5 toplu sözleşme artışı uygulanacak.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ İÇİN YÜZDE 5 CEPTE

Özgür Erdursun, yılın ikinci 6 aylık enflasyonunun yüzde 8,70 olması durumunda, önce yüzde 7'lik toplu sözleşme artışını aşan enflasyon farkının hesaplanacağını, sonrasında Ocak 2027 için yüzde 5'lik toplu sözleşme artışının uygulanacağını aktardı. Bu hesaplamayla Özgür Erdursun, memur ve memur emeklilerinin Ocak 2027 toplam artışının yaklaşık yüzde 6,67 olabileceğini belirtti.

Memur ve memur emeklilerinin artışının SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin artışından düşük olduğuna da işaret eden Özgür Erdursun, "Temmuz 2027’de de benzer bir tabloyla karşılaşılması mümkündür. Çünkü 2027’nin ilk yarısı için yüzde 5, ikinci yarısı için yüzde 4 toplu sözleşme artışı belirlenmiştir. Enflasyon farkının hesaplanma biçimi nedeniyle memur ve memur emeklilerinin artış oranı SSK ve Bağ-Kur emeklilerine göre daha düşük kalabilir" ifadelerini kullandı.

Özgür Erdursun ayrıca, "Yüzde 28 yıl sonu enflasyon senaryomuz gerçekleşirse ortaya çıkacak yüzde 8,70 ve yüzde 6,67’lik artışlar, yüksek enflasyon ortamında emekli ve çalışanların alım gücünde güçlü bir iyileşme sağlamayacaktır. Bu nedenle Ocak 2027 için çok büyük bir artış beklentisi oluşturmak doğru olmaz" dedi.

SEYYANEN ZAM VE REFAH PAYI SÜRPRİZ OLUR MU?

Diğer yandan seyyanen artış ve refah payı gibi konular da milyonlar tarafından merak ediliyor. Bununla ilgili ise "Asıl soru, yasal enflasyon artışlarının üzerine ilave bir düzenleme yapılıp yapılmayacağıdır. Seyyanen artış, refah payı veya intibak benzeri bir düzenleme gündeme gelmezse özellikle düşük aylık alan emekliler açısından Ocak artışı sınırlı kalacaktır" ifadelerini kullanan Özgür Erdursun, "Yıl sonuna doğru gözler yalnızca Türkiye İstatistik Kurumu'nun Ekim, Kasım ve Aralık verilerinde değil, ekonomi yönetimi ve Meclis’ten gelebilecek seyyanen zam, refah payı ve intibak adımlarında da olacak" dedi.

Özgür Erdursun, emekli ve memur için 3 aylık enflasyon verisinin daha olduğunu vurgulayarak, kendilerinin yüzde 28 yıl sonu enflasyon tahmininin gerçekleşmesi halinde SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde yaklaşık yüzde 8,70, memur ve memur emeklilerinde yaklaşık yüzde 6,67 artışın ortaya çıkacağını kaydetti.

Erdursun, özellikle emekliler açısından asıl belirleyici konunun, bu oranların üzerine bir refah payı, seyyanen artış, intibak veya en düşük aylığa yönelik ilave yasal düzenleme yapılıp yapılmayacağının olacağını aktardı.