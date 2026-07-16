Dünyanın ayarları bozuldu: Kervana Güney Kore de katıldı

Güney Kore Merkez Bankası (BoK), Temmuz 2026 döneminde gerçekleştirdiği toplantısında politika faiz oranını 25 baz puan yukarı çekerek yüzde 2,75 seviyesine çıkardı. Piyasa tahminleri doğrultusunda hayata geçirilen bu müdahale, Ocak 2023 tarihinden bu yana atılan ilk faiz artırımı adımı oldu ve para politikasında tarihi bir kırılmaya işaret etti.

Atılan bu idari adımın arkasında, ülkede her geçen gün tırmanan enflasyonist baskılar, kontrolden çıkan gayrimenkul fiyatları ve yerel para birimi won üzerinde oluşan değer kaybı yer alıyor.

ENFLASYON HEDEFİN ÇOK ÜZERİNE ÇIKTI

Ekonomi yönetiminin sıkı para politikasına dönüş yapmasında, yıllık tüketici enflasyonunun mayıs ayındaki yüzde 3,1 seviyesinden haziran ayında yüzde 3,2'ye tırmanması belirleyici oldu. Küresel piyasalardaki fahiş petrol fiyatları ve zayıf won performansı nedeniyle enflasyon, merkez bankasının yüzde 2 olarak belirlediği resmi hedefinin oldukça üzerinde seyretmeye devam ediyor.

Para politikasına yön veren uzmanlar; hanehalkı kredilerinde gözlemlenen güçlü büyüme trendini, tırmanışa geçen konut fiyatlarını ve döviz kuru üzerindeki kesintisiz baskıları, faiz artırımını zorunlu kılan temel makroekonomik gerekçeler şeklinde sıraladı.

İHRACAT REKORU DURGUNLUK KORKUSUNU HAFİFLETTİ

Diğer taraftan BoK, yapay zekâ sektöründen gelen yoğun küresel talep sayesinde yarı iletken (çip) ihracatında yaşanan büyük patlamanın, piyasadaki ekonomik durgunluk ve zayıflık endişelerini bir nebze olsun azalttığını bildirdi. Kurum, bu ihracat desteğiyle birlikte ülke ekonomisinin 2026 yılı genelinde yüzde 2,6 oranında bir büyüme kaydedeceği öngörüsünü paylaştı.

BoK Başkanı Shin Hyun-song, tırmanan faizler nedeniyle ticari işletmeler ve hanehalkı için borçlanma maliyetlerinin ciddi şekilde yükseleceğini kabul etti. Hyun-song, tüm bu zorlu şartlara rağmen piyasada fiyat istikrarının yeniden tesis edilmesinin merkez bankasının en öncelikli görevi hâline geldiğini açıkça vurguladı.