Düğün sezonunun en şaşırtan modası! Altın kravatlar vitrinlerde yerini aldı

Yaz aylarının kuyumcularda düğün sezonu hareketliliği de başladı. Gelin takılarını yanı sıra yeni sezonda damada özel olarak tasarlanan altın kravat da dikkat çekiyor. Şimdiden damatların gözdesi olan kravatın fiyatı dudak uçuklatıyor.

Düğün telaşında olan çiftlerin uğrak noktalarından biri de kuyumcular oluyor. Kuyumcuların vitrinlerinde genellikle kadınlara yönelik takılarını ön plana çıkmasına alışkınız. Gelinler için çeşit çeşit bileziklerden gerdanlıklara pek çok seçenek bulunuyor. Alıştığımız düzen artık değişiyor. Düğünlerde bu kez altın kravat dönemi başladı.

Geleneksel alışkanlıkları kökten değiştirecek gibi görünen damat kravatları, uzun bir süre kuyumcuların vitrinlerini süsleyecek gibi görünüyor. Bu şık aksesuarın fiyatı da kendisi kadar dikkat çekiyor.



Show Haber'de yer alan habere göre; Yeni nesil kravatı görücüye çıkartan kuyumcular bu üretimin nedenini erkek müşterilerin talebiyle ilişkilendiriyor. Altın kravatların Marmara ve Ege tarafında daha çok tercih edildiğini belirten işletme sahipleri ilgiden oldukça memnun

Yetkililer ,altın kravatların fiyat etiketinin gramına göre değişiklik gösterebildiği belirtirken, en gösterişli altın kravatların ise 600 bin liraya kadar çıkabildiği aktarıldı. 61 gramlık bir altın kravatın fiyatının ise 320 bin TL olduğu ifade ediliyor.