Dolar piyasanın kabusu oldu! Uzmanlar uyardı: Kazandığını bırakacak

Dolar endeksi, salı günü 102 civarında seyrederek Nisan 2025'ten bu yana ulaştığı en güçlü seviyelere yaklaştı. Amerikan doları, uzun vadeli Hazine tahvil getirilerindeki artışla birlikte destek buldu.

KAZANCI KAYBEDECEK BEKLENTİSİ

Reuters tarafından yapılan ankete katılan döviz stratejistleri, Amerikan dolarının gelecek yıl son dönemdeki kazançlarının büyük bölümünü kaybetmesini bekliyor. Stratejistler, doların eylül başından bu yana yüzde 3'ten fazla değer kazanmasına rağmen, uzun süredir devam eden zayıf dolar tahminlerinde yalnızca küçük revizyonlara gitti.

EURO BASKI ALTINDA

Euro, Avrupa'da artan siyasi belirsizlik ve mali kaygılar nedeniyle baskı altında kaldı. Ortak para birimi, Fransa'daki yüksek borç ve siyasi çıkmaz endişeleri üzerine pazartesi günü yüzde 0,8'e kadar geriledi. İspanya'da erken seçim ihtimali de euro üzerindeki baskıyı artırdı.

TAHVİL PİYASALARINDA SATIŞLAR

Amerika Birleşik Devletleri'nin uzun vadeli tahvil getirileri 20 yılı aşkın sürenin en yüksek seviyelerine çıkarken, küresel tahvil piyasalarında satışlar sürdü. Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) verileri, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) hizmet sektöründeki maliyet baskılarının geçen ay dört yılı aşkın sürenin en hızlı artışını gösterdiğini ortaya koydu. Bu durum, artan mali riskler ve enflasyon endişeleriyle birlikte küresel tahvil piyasalarındaki satışların temel nedenleri arasında yer aldı.

Beklenenden zayıf gelen ABD istihdam verilerinin ardından piyasalar, Amerika Merkez Bankası'nın (Fed) bu ay faiz oranlarını değiştirmeyeceğini yaklaşık yüzde 78 olasılıkla fiyatlıyor.

KISA VADEDE DOLAR GÜÇLÜ

Yakın vadeli tahminlerde katılımcıların yüzde 80'i, doların üç aylık tahminlerinin üzerinde kalmasının, tahminlerin altında kalmasından daha olası olduğunu ifade etti.

TD Securities'in döviz stratejisi başkanı Jayati Bharadwaj, "Dolar çok yakın vadede biraz daha güçlü kalabilir" dedi. Bharadwaj, altı ay ile bir yıl arasında dolar için düşüş eğiliminin sürdüğünü belirtti.