Devlete olan borçlarda yeni düzenleme geldi

Kamu alacaklarının tahsilat işlemlerinde önemli bir mevzuat değişikliğine gidildi. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak resmen yürürlükte yerini aldı.

Yeni düzenleme uyarınca, devlete ait borçların taksitli şekilde ödenmesi sürecinde borçlulardan talep edilen teminat şartlarında köklü bir esneklik sağlandı. Geçmiş dönemde 250 bin Türk Lirası (TL) olarak uygulanan teminatsız taksitlendirme üst sınırı, yapılan bu son değişiklikle birlikte 10 milyon TL seviyesine ulaştırıldı.

TEMİNAT ŞARTLARINDA YENİ KRİTERLER NELER?

Hayata geçirilen yeni sistemin teknik detaylarına göre, tahsil dairesine olan borç tutarının 10 milyon TL barajını aşmaması durumunda, borçlu konumdaki kişilerden hiçbir şekilde teminat göstermesi talep edilmeyecek. Ancak borç miktarının 10 milyon TL sınırını geçmesi halinde, sadece bu sınırı aşan bölümün yüzde 50'si oranında bir teminatın idareye sunulması yasal bir zorunluluk olacak.

DEĞİŞİKLİK HANGİ ALACAKLARI KAPSIYOR?

Yasal düzenlemeye konu olan kamu alacakları; devletin ve diğer tüm kamu kurumlarının kanunların kendilerine verdiği yetkilere dayanarak tahsil ettiği borç kalemlerinden meydana geliyor. İlgili karar kapsamındaki bu alacaklar genel olarak şu unsurlardan oluşuyor:

Vergiler ve harçlar,

İdari ve adli para cezaları,

Devlete ödenen zorunlu Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) primleri.

"ASIL YÜK FAİZ YÜKÜ"

SGK uzman Mehmet Akif Cenkci şunları kaydetti:

"Teminatsız taksitlendirme limitinin 10 milyon TL’ye çıkarılması önemli bir adımdır.

Ancak sahadaki temel sorun sadece limit meselesi değildir. Esnafın önündeki en büyük yük, yıllar içinde biriken gecikme faizleridir.

Faiz yükü hafifletilmeden yapılan düzenlemeler, borcu çözmekten çok ödeme süresini uzatmaktadır. Gerçek rahatlama; esnafın ödeyebileceği şartların oluşturulması, birikmiş faizlerin gözden geçirilmesi ve anaparanın makul koşullarda tahsil edilmesiyle mümkün olacaktır."