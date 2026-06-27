Dev çelik fabrikasının Türk patronunu FBI gözaltına aldı! Panama'ya gidiyordu

BMS Çelik Hasır Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Mollaoğlu, Panama üzerinden gerçekleştirdiği uçuş sırasında ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından yürütülen operasyon kapsamında gözaltına alındı. Şirketten yapılan açıklamada gözaltı sürecinin takip edildiği belirtilerek, "Şirketimize intikal eden bilgiler çerçevesinde, söz konusu gözaltı kararı ve ilgili soruşturmanın Şirketimiz tüzel kişiliği, Şirketimizin faaliyetleri, finansal durumu, operasyonları veya pay sahipleri ile herhangi bir ilgisi bulunmamakta" denildi.

SORUŞTURMA GİZLİ Mİ YÜRÜTÜLÜYOR?

Halk TV muhabiri Serra Karaçam, dosyaya ilişkin kamuoyunun erişimine açık resmi bir kayıt tespit edemediğini, soruşturmanın "sealed" (gizli) statüsünde yürütülüyor olabileceğini ifade etti.

İddialara göre soruşturmanın, Rusya ve İran'a yönelik yaptırımların ihlal edilmesi ile sahte protokol ve sözleşmeler üzerinden gerçekleştirildiği öne sürülen işlemlerle bağlantılı olabileceği ileri sürülüyor.

Öte yandan Karaçam, BMS Çelik'in ABD'ye ihracat gerçekleştiren ve ABD'den alım yapan şirketler arasında yer aldığını, bu nedenle ABD'nin ihracat ve yaptırım mevzuatına tabi olabileceğini belirtti.

ŞİRKETTEN İLK AÇIKLAMA

BMS Çelik Hasır'dan gözaltına ilişkin ilk açıklama geldi. KAP'a yapılan açıklamada, "Mustafa Mollaoğlu'nun, Panama'ya yaptığı bir seyahatte, Şirketimizin faaliyetleriyle ilgili olmayan bir soruşturma kapsamında gözaltına alındığı hususu Şirketimizin bilgisine ulaşmış olup konu yakından takip edilmekte" denildi.

Şirketten yapılan açıklama şöyle:

"Şirketimiz Genel Müdürü Sayın Mustafa Mollaoğlu'nun, Panama'ya yaptığı bir seyahatte, Şirketimizin faaliyetleriyle ilgili olmayan bir soruşturma kapsamında gözaltına alındığı hususu Şirketimizin bilgisine ulaşmış olup konu yakından takip edilmekte. Şirketimize intikal eden bilgiler çerçevesinde, söz konusu gözaltı kararı ve ilgili soruşturmanın Şirketimiz tüzel kişiliği, Şirketimizin faaliyetleri, finansal durumu, operasyonları veya pay sahipleri ile herhangi bir ilgisi bulunmamakta.

Şirketimiz, tüm faaliyetlerini olağan iş akışı içerisinde kesintisiz şekilde sürdürmekte olup, bu aşamada Şirketimizin faaliyetleri, yönetim süreçleri veya operasyonel işleyişi üzerinde herhangi bir olumsuz etki bulunmamakta. Bu süreçte Şirketimizin günlük yönetimi ve operasyonel faaliyetleri Yönetim Kurulumuz tarafından koordineli şekilde yürütülecek olup, Şirketimizin yönetim ve karar alma süreçlerinde herhangi bir aksama söz konusu değildir."