Dev banka tarih verdi ve açıkladı: Dolar 60 lira olacak!

ING Global, Türkiye'de yatırım fonlarında yaşanan dalgalanmanın dolarizasyon oranını etkilemediğini kaydetti. Banka, ağustos sonundan 6 Ekim'e kadarki süreçte işlemleri durdurulan fonlar dışarıda bırakıldığında, Türk lirası cinsinden yatırım fonlarından gerçekleşen net çıkışların 625 milyar TL seviyesine ulaştığını duyurdu.

Dövize bağlı fon varlıklarından ise toplamda 2,2 milyar dolarlık bir çıkış yaşandı.

DOLARİZASYON SINIRLI KALDI

ING Global, aynı zaman diliminde Türk lirası mevduatların ve repo bakiyelerinin yükselmesinin dolarizasyonun sınırlı kaldığını gösterdiğine vurgu yaptı. Banka, eylül ayı tüketici enflasyonunun gıda ve ulaştırma fiyatlarındaki olumlu seyirlerin katkısıyla piyasa beklentilerinin altında kaldığını ifade etti.

Yıllık tüketici enflasyonu ağustos ayındaki yüzde 31,5 seviyesinden eylül ayında yüzde 29,7 seviyesine indi.

TCMB'nin yakından izlediği temel göstergelerden biri olan mevsimsellikten arındırılmış aylık enflasyon ise ağustos ayındaki yüzde 2,2 seviyesinden eylülde yüzde 1,6'ya geriledi. ING Global, bu oranın son yıllarda tespit edilen en düşük seviyelerden biri olduğunu aktardı.

FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ

Banka, yaşanan gelişmelerin para politikasında faiz indirimlerine gidilme ihtimalini yükselttiğini bildirdi.

ING Global, eylül ayı enflasyonunun beklentilerin altında kalması ve iç talebin durgun seyretmesi sebebiyle TCMB'den ekim ve aralık aylarında 100'er baz puanlık faiz indirimi beklentisinde olduğunu duyurdu. Yatırım fonlarında son süreçte tecrübe edilen aksaklıkların ekonomik faaliyet üzerindeki aşağı yönlü riskleri tırmandırabileceği kaydedildi.

Kuruluş, dolar/TL paritesini 1 aylık vadede 49,75, 3 aylık vadede 51,5, 6 aylık vadede 54,3 ve 12 aylık vadede 59,8 olarak tahmin etti.