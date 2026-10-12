Dolar 18 ayın zirvesinde!

Doların altı para biriminden oluşan sepete karşı değerini ölçen dolar endeksi 102,14 seviyesinde hafif geriledi. Endeks, geçen hafta ulaştığı 18 aylık zirveden ise fazla uzaklaşmadı. Doların güçlü kalmasını birbiriyle bağlantılı beş ana faktör sağladı.

Son haftalarda tahvil piyasalarında tecrübe edilen sert satışlar, enflasyon ve enerji fiyatlarına ilişkin endişeler ile artan kamu borçları yatırımcıların odağında kaldı. Bu gelişmelerin etkisiyle küresel borçlanma maliyetleri son on yılların en yüksek seviyelerine ulaştı.

Yemen’deki İran destekli Husi milislerinin Suudi Arabistan’a yönelik saldırılarını artırması ve hafta sonu iki petrol tankerine yönelik gerçekleştirilen saldırıların ardından petrol fiyatları haftaya dalgalı bir seyirle başladı. Reuters’ta yer alan habere göre, Commonwealth Bank of Australia analistleri yayımladıkları değerlendirme notunda, Husilerin Suudi Arabistan’ın enerji varlıklarına yönelik saldırılarını sürdürmesini beklediklerini kaydetti. Analistler, bu tablonun petrol fiyatlarını ve ABD dolarını destekleyebileceğini dile getirdi.

Piyasaların odağında, çarşamba günü kamuoyuna duyurulacak olan ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisi yer alıyor. Söz konusu veri, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ekim ayının sonundaki faiz toplantısı öncesinde açıklanacak kritik ekonomik göstergeler arasında bulunuyor. Geçen hafta ilan edilen veriler, Ortadoğu’daki çatışmaların yaşam maliyetini tırmandırmasının hane halklarının ekonomiye ilişkin algısını olumsuz etkilemesiyle ABD’li tüketicilerin güveninin ekim ayının başında daha da düştüğünü ortaya koydu.

FED 3 YIL SONRA İLK KEZ FAİZ ARTTIRDI

ABD Merkez Bankası (Fed), enflasyonu kontrol altına almak amacıyla 2023’ten bu yana ilk kez geçen ay faiz oranlarını tırmandırdı. Piyasalar, Fed’in yeni bir faiz artışına gidip gitmeyeceğini analiz etmek için ekonomik verileri izliyor. CME FedWatch aracına göre, Fed’in bu ay faiz oranlarını sabit tutma olasılığına ilişkin piyasa beklentisi yüzde 51’den yüzde 81’e çıktı.

Barclays analistleri, doların yükselişinin yakın vadede duraklayabileceğini ve kurda bir miktar geri çekilme yaşanabileceğini ifade etti. Analistler, tahvil piyasalarındaki sert hareketlerin küresel finansal koşulları sıkılaştırdığına vurgu yaptı. Özellikle TÜFE verisinin beklentilerin altında kalması durumunda, Fed yetkililerinin ekim ayındaki toplantı öncesinde daha güven verici bir yaklaşım benimseyebileceğini dile getirdi.