Dev banka faiz için hem indirimi hem miktarını verdi

Citigroup, Merkez Bankası'nın ekim ayında politika faizini 100 baz puan indireceğini tahmin etti. Citigroup ekonomistlerinin yayımladığı raporda Türkiye'deki enflasyon sorununun 'yapısal nitelikte' olduğu vurgulandı.

Ekonomim'in aktardığına göre, büyüme beklentileri zayıflasa da enflasyon görünümünün zorlu olmaya devam ettiğini belirtti.

"ENFLASYON SORUNU YAPISAL NİTELİKTE"

Ekonomistler, yavaşlayan talebin enflasyonu düşürücü etkisinin sınırlı kalmasının, şokun konjonktürel olmaktan ziyade ağırlıklı olarak arz yönlü olduğuna ve Türkiye'nin enflasyon sorununun yapısal nitelikte olduğuna işaret ettiğini ifade etti.

FAİZDE İNDİRİM BEKLENİYOR

Citi, Merkez Bankası'nın ekim ayında politika faizini 100 baz puan indireceğini öngördü. Kurum yıl sonu politika faizi tahminini ise yüzde 35 seviyesinde koruyor.

Dün açıklanan verilere göre yıllık tüketici enflasyonu eylülde yüzde 29,73 ile 2021'den bu yana ilk kez yüzde 30'un altına gerilemişti. Aylık enflasyon da yüzde 1,84 ile tahminlerin altında gerçekleşmişti.