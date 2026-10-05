Dev banka altın için 2022 yılını gösterdi: Aynısı mı olacak?

Deutsche Bank Metal Araştırmaları Başkanı Daniel Ghali, altın fiyatlarının mevcut seyrine ilişkin değerlendirmesinde, değerli metali gelecek yıl öncesinde cazip bir konuma taşıyan koşulların 2022'yi andırdığını söyledi.

ALTIN GÜCÜNÜ KORUYOR

Ghali, altın, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 5'in, petrol ise varil başına 100 doların üzerindeyken gücünü koruduğunu ifade etti.

Altının temmuz ayından bu yana yeni bir dip yapmadığını belirten Ghali, Deutsche Bank uzmanlarının bu durumu, yükselen tahvil faizlerine rağmen oldukça dirençli bir fiyatlamaya işaret olarak değerlendirdiğini aktardı.

2022'DEN FARKLI KOŞULLAR

Ghali, altının aşırı satılmış olduğunu ve portföylerde düşük ağırlıkla yer aldığını, jeopolitik gelişmelerin ihtiyari yatırımcıları geçici olarak piyasanın dışında tuttuğunu belirtti.

Altındaki pozisyonlanmanın 2022 yılını andırdığını ancak piyasa koşullarının farklı olduğunu vurgulayan Ghali, merkez bankaları ve resmi alıcıların altın talebinin 2021-2022 dönemine kıyasla iki katından fazla hızla arttığını kaydetti.

ALTIN 2022 YILINI YÜZDE 40 KAZANÇLA KAPATMIŞTI

2022 yılında altın fiyatları, küresel para politikaları ve yurt içindeki döviz kuru hareketlerinin etkisiyle yılı yaklaşık %40 kazançla kapatmıştı. Seneye 780 TL seviyelerinden başlayan gram altın, yıl sonunda 1.094 TL'ye kadar yükseldi.

ALTINA KATILIM ARTTI

Alman bankası Deutsche Bank'ın analizine göre, kurumsal yatırımcıların altına katılımı da 2021'den bu yana yaklaşık yüzde 70 arttı.