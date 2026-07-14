Depoyu ucuza doldurmak için son saatler: Gece yarısı akaryakıta zam geliyor

Ortadoğu'da tırmanan askeri gerilimin ardından küresel piyasalarda dalgalanan petrol fiyatları, içeride doğrudan pompaya yansımaya devam ediyor.

GEÇEN HAFTA 3 KEZ ZAM GELMİŞTİ

ABD ile İran arasında yaşanan gerginliğin küresel petrol piyasalarında yol açtığı hareketlilik, yurt içindeki akaryakıt fiyatlarında yeni bir artış dalgasını tetikledi.

Geçtiğimiz hafta motorine 3 kez zam gelmesinin ardından zam fırtınası sürüyor.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre benzinin litre fiyatına çarşamba gününden itibaren 1 lira 55 kuruşluk bir zam bekleniyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Beklenen bu artışın gerçekleşmesi durumunda benzinin litresi Ankara'da 65,48 liradan, İzmir'de 65,77 liradan, İstanbul genelinde ise ortalama 64,53 liradan satışa sunulacak.

Coğrafi konum ve lojistik maliyetlerin etkisiyle fiyatların daha yüksek seyrettiği doğu illerinde ise benzinin litre fiyatının 67,12 liraya kadar yükselmesi öngörülüyor.

İstanbul Avrupa Yakası: Benzin 62.98 TL, motorin 69.96 TL, LPG 31.19 TL.

İstanbul Anadolu Yakası: Benzin 62.82 TL, motorin 69.80 TL, LPG 30.59 TL.

Ankara: Benzin 63.93 TL, motorin 71.07 TL, LPG 31.19 TL.

İzmir: Benzin 64.22 TL, motorin 71.34 TL, LPG 30.99 TL.